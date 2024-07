Một doanh nghiệp 51% vốn Nhà nước bán bột giặt thu đều đặn 8 tỷ đồng mỗi ngày trong nửa đầu năm

CTCP Bột giặt Lix (Lixco, mã: LIX) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2024 và báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024 đã kiểm toán.

Trong quý 2/2024, LIX ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 726 tỷ đồng, tăng nhẹ 7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, chi phí giá vốn lại tăng mạnh hơn mức tăng doanh thu khiến biên lãi gộp bị co hẹp lại còn 22% (cùng kỳ năm trước đạt hơn 24%). Lãi gộp ghi nhận gần 160 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí, Lixco báo lợi nhuận sau thuế đạt gần 46 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với thực hiện quý 2/2023.

Lũy kế nửa đầu năm 2024, Lixco ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 1.456 tỷ đồng (tương ứng mỗi ngày thu về hơn 8 tỷ đồng) tăng 7% và khoản lợi nhuận sau thuế đạt gần 90 tỷ đồng, tương ứng giảm 2% so với cùng kỳ.

Năm nay, LIX lên kế hoạch doanh thu 2.872 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 240 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 3% giảm 2%. Như vậy, sau nửa đầu năm, doanh nghiệp bột giặt này đã hoàn thành được 51% mục tiêu doanh thu và gần 47% mục tiêu lãi trước thuế.

HĐQT LIX cũng đã đề ra kế hoạch kinh doanh quý 3/2024 tới đây với chỉ tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 727 tỷ và 60 tỷ đồng.

Được biết, Lixco tiền thân là Công ty kỹ nghệ hóa phẩm Huân Huân ra đời vào năm 1972, sau đó chuyển thành Công ty Bột giặt Lix (Lixco) vào năm 1992 rồi chính thức chuyển đổi sang mô hình cổ phần hóa với số vốn điều lệ ban đầu là 36 tỷ đồng vào năm 2003. Hiện, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) nắm 51% vốn cổ phần tương ứng 16,5 triệu cổ phiếu.

Một số sản phẩm chính của doanh nghiệp trở thành "người bạn" quen thuộc trong mỗi gia đình Việt Nam: bột giặt, nước giặt, nước xả (nước làm mềm vải), nước rửa chén, nước lau sàn, nước tẩy Javel, nước lau kính, nước tẩy toilet… mang thương hiệu LIX.

Lixco có mặt tại các hệ thống siêu thị lớn như: Co.op Mart, Big C, Mega Market, Lotte, Aeon, Winmart, Bách Hóa Xanh, Satra, Emart, Go & Top Market, BRGMart,... Ngoài ra Công ty cũng sản xuất nhãn hàng riêng cho Co.op Mart, Big C, Mega Market, Winmart, Lotte, Bách Hóa Xanh.

Trên thị trường, sau khi đạt đỉnh lịch sử 41.300 đồng/cp hồi giữa tháng 7, thị giá LIX đang trong quá trình điều chỉnh. Hiện, cổ phiếu LIX giao dịch ở mức 38.000 đồng/cp, thấp hơn khoảng 8% so với đỉnh.