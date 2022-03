Một doanh nghiệp bảo hiểm đặt mục tiêu lợi nhuận "đi lùi" trong năm 2022, cổ phiếu đã tăng 15% trong vòng 1 tháng

Ngày 14/4 tới đây, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (mã chứng khoán: BIC) sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Danh sách cổ đông tham dự đã được chốt vào ngày 17/3 vừa qua.



Lợi nhuận trước thuế năm 2021 vượt 72% kế hoạch

Tính đến hết năm 2021, BIC chiếm 4,7% thị phần doanh thu phí bảo hiểm gốc, cao hơn mức 4,3% trong năm trước đó đồng thời giữ vị trí thứ 7 trên thị trường. Kết quả, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 3.130 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ và LNTT hợp nhất đạt 502 tỷ, tăng 34% so với năm 2020, đến từ cả hoạt động kinh doanh bảo hiểm và hoạt động tài chính. Với kết quả này, BIC đã vượt mức chỉ tiêu được giao là 2% đối với doanh thu và 72% đối với LNTT.

Về hiệu quả kinh doanh bảo hiểm, lợi nhuận tăng tốt nhờ tỷ lệ bồi thường của BIC trong năm đã giảm mạnh khi kênh Bancas tăng trưởng cao cộng thêm giãn cách xã hội. Trong khi đó, bối cảnh lãi suất giảm đã ảnh hưởng đáng kể với hoạt động tiền gửi của doanh nghiệp. Tuy nhiên BIC vẫn đạt mức tăng trưởng tốt 15% chủ yếu nhờ đầu tư cổ phiếu.



Với kết quả trên, BIC dự kiến chia cổ tức năm 2021 tỷ lệ 12%, cao hơn mức chi tối thiểu đã được phê duyệt hồi đầu năm là 10%, tương ứng chi ra gần 141 tỷ đồng.



Mục tiêu lợi nhuận đi lùi trong năm 2022, cổ phiếu bứt phá tăng gần 15% trong vòng 1 tháng

Lên kế hoạch cho năm 2022, BIC trình cổ đông thông qua mục tiêu kinh doanh với doanh thu phí bảo hiểm riêng lẻ đạt 3.310 tỷ đồng, tương ứng tăng 15% so với thực hiện trong năm 2021. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế tại được lên kế hoạch 'đi lùi' hơn 23% về còn 385 tỷ đồng.

Theo BIC, việc đề ra mục tiêu lợi nhuận giảm trong năm nay do nguyên nhân lợi nhuận hoạt động đầu tư tăng trưởng thấp trong bối cảnh lãi suất tiền gửi vẫn giữ ở mức thấp và lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm dự kiến giảm do tỷ lệ bồi thường dự kiến tăng do không còn hưởng điều kiện thuận lợi như năm 2021.



Mức cổ tức năm 2022 dự kiến ở mức 12%.

Trên thị trường, bất chấp thị trường chung sideway và điều chỉnh, cổ phiếu BIC đang có những diễn biến tích cực theo sóng của nhóm cổ phiếu bảo hiểm. Thị giá chốt phiên 24/3 đạt 33.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng gần 15% so với hồi đầu tháng 3.

