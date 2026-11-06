Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một doanh nghiệp chỉ có 6 nhân sự, mang về lợi nhuận 164 tỷ đồng/người, đang gửi hơn 453 tỷ đồng tại ngân hàng, là chủ một dự án chung cư cao 30 tầng tại Hà Nội

| | Bất động sản

CTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội ghi nhận 983 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong giai đoạn từ 2024 đến nay, có hơn 453 tỷ đồng gửi ngân hàng, chiếm 72% tổng tài sản.

CTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (mã chứng khoán: BTH) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026. Theo báo cáo, doanh nghiệp này 6 lao động vào đầu năm 2024, giảm còn 5 người vào đầu năm 2025 và tăng trở lại 6 người vào cuối quý III/2026. Dù số lượng nhân viên ít nhưng doanh nghiệp này ghi nhận nhiều con số đáng chú ý/

Trước đó, BTH ghi nhận lợi nhuận sau thuế 708 tỷ đồng trong năm 2024, 186 tỷ đồng năm 2025 và 88,6 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026. Như vậy, tính từ năm 2024 đến hết quý III/2026, doanh nghiệp ghi nhận tổng lợi nhuận sau thuế gần 983 tỷ đồng.

Lấy quy mô 6 nhân viên tại thời điểm cuối quý III/2026 làm tham chiếu, mức lợi nhuận bình quân theo đầu người của BTH đạt gần 164 tỷ đồng/người trong cả giai đoạn từ 2024 đến cuối quý III/2026.

Theo ghi nhận, kết quả kinh doanh đột biến trong hai năm 2024 và 2025 chủ yếu đến từ việc bàn giao sản phẩm tại dự án Hoàng Thành Pearl ở khu vực Nam Từ Liêm cũ, Hà Nội. Tính đến cuối quý III/2026, doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh của 329/334 căn hộ chung cư và 17/25 căn nhà liền kề tại dự án này.

Cụ thể, trong quý III doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 2,26 tỷ đồng, nhưng doanh thu từ hoạt động tài chính đạt gần 9,9 tỷ đồng. Nguyên nhân doanh thu tài chính cao đột biến hơn doanh thu thuần của doanh nghiệp này chủ yếu đến từ lãi tiền gửi ngân hàng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý III đạt 8,6 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của BTH đạt 87,8 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 22,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Còn doanh thu tài chính đạt 12,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 88,6 tỷ đồng, gần gấp 2,8 lần cùng kỳ.

Tổng cộng tài sản của BTH tính tới cuối tháng 9 đạt 626 tỷ đồng, trong đó các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 453,5 tỷ đồng, 72,4% tổng tài sải. Phần lớn số tiền đầu tư này là gửi ngân hàng có kỳ hạn. Công ty không ghi nhận dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn.

Cụ thể, doanh nghiệp gửi 163,6 tỷ đồng tại VPBank, 145,9 tỷ đồng tại Ngân hàng TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank), 90,8 tỷ đồng tại VietinBank và 53,2 tỷ đồng tại các ngân hàng khác.

Về cơ cấu cổ đông, CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Hoàng Thành (Hoàng Thành Group), nắm giữ 65% vốn điều lệ của BTH, tương đương 16,25 triệu cổ phiếu.

Hoàng Thành Group thành lập năm 2004 tại Hà Nội với vốn điều lệ ban đầu 27 tỷ đồng. Đến tháng 7/2022, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng lên 1.359 tỷ đồng. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và phát triển bất động sản.

Doanh nghiệp gắn với vợ chồng ông Hoàng Vệ Dũng và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc. Bà Ngọc hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT Hoàng Thành Group, từng là thành viên HĐQT Tập đoàn GELEX trong giai đoạn 2010–2020. Ông Hoàng Vệ Dũng hiện là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Đức Giang (mã chứng khoán: MGG).

Tâm Nguyên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thành phố nhỏ nhất Việt Nam được loạt "ông lớn" Vingroup, Sun Group, Geleximco... đổ bộ sắp có KĐT gần 100 ha, vốn hơn 9.000 tỷ đồng, quy mô hơn 15.500 dân

Thành phố nhỏ nhất Việt Nam được loạt "ông lớn" Vingroup, Sun Group, Geleximco... đổ bộ sắp có KĐT gần 100 ha, vốn hơn 9.000 tỷ đồng, quy mô hơn 15.500 dân Nổi bật

Việt Nam có một tỷ phú sang quốc gia sở hữu mỏ vàng hàng đầu thế giới, phải đi qua 2 nước mới tới biển, để làm khu đô thị 1.000ha tại vị trí đắc địa ở thủ đô

Việt Nam có một tỷ phú sang quốc gia sở hữu mỏ vàng hàng đầu thế giới, phải đi qua 2 nước mới tới biển, để làm khu đô thị 1.000ha tại vị trí đắc địa ở thủ đô Nổi bật

Xử lý sai phạm tại 12 dự án Mường Thanh: Vi an toàn lâu dài cho người dân

Xử lý sai phạm tại 12 dự án Mường Thanh: Vi an toàn lâu dài cho người dân

14:52 , 06/11/2026
Một phân khúc bất động sản có độ quan tâm tăng 75% sau 2 năm, chuyên gia chỉ ra 3 nguyên nhân phía sau

Một phân khúc bất động sản có độ quan tâm tăng 75% sau 2 năm, chuyên gia chỉ ra 3 nguyên nhân phía sau

14:07 , 06/11/2026
Một thành phố du lịch nổi tiếng và đầu tàu kinh tế Việt Nam cùng lọt Top 16 trung tâm tài sản tại châu Á - Thái Bình Dương

Một thành phố du lịch nổi tiếng và đầu tàu kinh tế Việt Nam cùng lọt Top 16 trung tâm tài sản tại châu Á - Thái Bình Dương

13:56 , 06/11/2026
Maison Privée: Chuẩn mực xa xỉ mới từ triết lý sống lấy sức khỏe làm trung tâm

Maison Privée: Chuẩn mực xa xỉ mới từ triết lý sống lấy sức khỏe làm trung tâm

13:30 , 06/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên