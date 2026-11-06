Một doanh nghiệp chỉ có 6 nhân sự, mang về lợi nhuận 164 tỷ đồng/người, đang gửi hơn 453 tỷ đồng tại ngân hàng, là chủ một dự án chung cư cao 30 tầng tại Hà Nội

CTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (mã chứng khoán: BTH) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026. Theo báo cáo, doanh nghiệp này 6 lao động vào đầu năm 2024, giảm còn 5 người vào đầu năm 2025 và tăng trở lại 6 người vào cuối quý III/2026. Dù số lượng nhân viên ít nhưng doanh nghiệp này ghi nhận nhiều con số đáng chú ý/

Trước đó, BTH ghi nhận lợi nhuận sau thuế 708 tỷ đồng trong năm 2024, 186 tỷ đồng năm 2025 và 88,6 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026. Như vậy, tính từ năm 2024 đến hết quý III/2026, doanh nghiệp ghi nhận tổng lợi nhuận sau thuế gần 983 tỷ đồng.

Lấy quy mô 6 nhân viên tại thời điểm cuối quý III/2026 làm tham chiếu, mức lợi nhuận bình quân theo đầu người của BTH đạt gần 164 tỷ đồng/người trong cả giai đoạn từ 2024 đến cuối quý III/2026.

Theo ghi nhận, kết quả kinh doanh đột biến trong hai năm 2024 và 2025 chủ yếu đến từ việc bàn giao sản phẩm tại dự án Hoàng Thành Pearl ở khu vực Nam Từ Liêm cũ, Hà Nội. Tính đến cuối quý III/2026, doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh của 329/334 căn hộ chung cư và 17/25 căn nhà liền kề tại dự án này.

Cụ thể, trong quý III doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 2,26 tỷ đồng, nhưng doanh thu từ hoạt động tài chính đạt gần 9,9 tỷ đồng. Nguyên nhân doanh thu tài chính cao đột biến hơn doanh thu thuần của doanh nghiệp này chủ yếu đến từ lãi tiền gửi ngân hàng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý III đạt 8,6 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của BTH đạt 87,8 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 22,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Còn doanh thu tài chính đạt 12,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 88,6 tỷ đồng, gần gấp 2,8 lần cùng kỳ.

Tổng cộng tài sản của BTH tính tới cuối tháng 9 đạt 626 tỷ đồng, trong đó các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 453,5 tỷ đồng, 72,4% tổng tài sải. Phần lớn số tiền đầu tư này là gửi ngân hàng có kỳ hạn. Công ty không ghi nhận dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn.

Cụ thể, doanh nghiệp gửi 163,6 tỷ đồng tại VPBank, 145,9 tỷ đồng tại Ngân hàng TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank), 90,8 tỷ đồng tại VietinBank và 53,2 tỷ đồng tại các ngân hàng khác.

Về cơ cấu cổ đông, CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Hoàng Thành (Hoàng Thành Group), nắm giữ 65% vốn điều lệ của BTH, tương đương 16,25 triệu cổ phiếu.

Hoàng Thành Group thành lập năm 2004 tại Hà Nội với vốn điều lệ ban đầu 27 tỷ đồng. Đến tháng 7/2022, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng lên 1.359 tỷ đồng. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và phát triển bất động sản.

Doanh nghiệp gắn với vợ chồng ông Hoàng Vệ Dũng và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc. Bà Ngọc hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT Hoàng Thành Group, từng là thành viên HĐQT Tập đoàn GELEX trong giai đoạn 2010–2020. Ông Hoàng Vệ Dũng hiện là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Đức Giang (mã chứng khoán: MGG).