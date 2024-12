Một doanh nghiệp chi tiền tỷ "tặng quà" cho cổ đông đúng dịp Tết ông Công ông Táo

CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (mã DAD) vừa thông báo ngày 10/1/2025 là ngày đăng ký cuối cùngnhận tạm ứng cổ tức năm 2024 tỷ lệ 15% bằng tiền (1.500 đồng/cp). Ngày thanh toán dự kiến vào 22/1/2025, tức 23 tháng Chạp âm lịch (ông Công ông Táo).

Với 4,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi gần 7 tỷ đồng trả cổ tức. Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hiện là cổ đông lớn nhất của DAD, sở hữu 41,5% vốn, sẽ thu về 2,9 tỷ đồng.

DAD có truyền thống chia cổ tức tiền mặt đều đặn hàng năm. Từ năm 2018 đến nay, chưa năm nào công ty không chia cổ tức bằng tiền. Tỷ lệ thường xuyên duy trì ở mức 15% ngoại trừ mức kỷ lục năm 2023 với tỷ lệ 20% sau khi chi bổ sung.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024, DAD ghi nhận doanh thu đạt hơn 498 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do chi phí giá vốn tăng cao, cùng với các chi phí hoạt động khác đồng loạt tăng, lãi ròng giảm 16% so với cùng kỳ 2023, xuống còn gần 12 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được, DAD đã vượt 18% kế hoạch doanh thu và vừa đủ hoàn thành mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu DAD đóng cửa phiên 26/12 tại 21.200 đồng/cp, tăng gần 14% so với đầu năm. Dù vậy, thanh khoản cổ phiếu này rất “èo uột”, chỉ vài trăm đến vài nghìn đơn vị mỗi phiên.