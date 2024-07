Một doanh nghiệp chia cổ tức khủng, cổ phiếu lập tức tăng vọt

Ngày 12/7 tới đây, CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (Hino Trường Long – mã HTL) sẽ chốt danh sách chi trả cổ tức đợt 2/2023 với tỷ lệ 30% bằng tiền (01 cp nhận 3.000 đồng). Với 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Hino Trường Long dự kiến sẽ chi khoảng 36 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 30/7.

Trước đó hồi tháng 2 năm nay, công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 với tỷ lệ 20% bằng tiền. Như vậy, tính cả đợt cổ tức lần này, cổ đông Hino Trường Long sẽ nhận cổ tức cho năm 2023 với tổng tỷ lệ 50%. Đây là mức cổ tức cao nhất trong vòng 7 năm kể từ năm 2016 khi doanh nghiệp này chia cổ tức tỷ lệ 60%. Những năm gần đây, tỷ lệ cổ tức thường dao động trong khoảng 10-20%.

Sau khi thông tin về cổ tức khủng được công bố (ngày 26/6), cổ phiếu HTL ngay lập tức tăng vọt. Cổ phiếu này đang có phiên tăng kịch trần thứ 3 liên tiếp ngày đầu tháng 7 qua đó leo lên mức 21.850 đồng/cp, cao nhất trong hơn 7 năm kể từ đầu 2018. Tính từ đầu năm 2024, thị giá HTL đã tăng gần gấp đôi.

Hino Trường Long tiền thân là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Trường Long, thành lập năm 1998. Doanh nghiệp hiện là đại lý 3S của Hino tại Việt Nam chuyên mua bán các loại xe tải và xe chuyên dùng: Xe cẩu, xe ben, xe bồn, xe trộn bê tông, xe ép rác, xe thùng kính, xe mui bạt… Hino Trường Long còn là nhà phân phối duy nhất cẩu Tadano lắp trên xe tải tại Việt Nam từ tháng 10/2010; độc quyền phân phối thiết bị nâng dành cho xe Ben tại thị trường Việt Nam của ShinMaywa từ tháng 11/2015.

Năm 2023 thị trường ô tô trong nước gặp nhiều thách thức nhưng vẫn có cơ hội từ các chính sách kích thích kinh tế của Chính Phủ như việc giảm lệ phí trước bạ, giảm VAT, giảm lãi suất ngân hàng,… Nhờ đó, lãi ròng của Hino Trường Long tăng 4% lên hơn 38 tỷ đồng, cao nhất kể từ năm 2016 dù doanh thu giảm mạnh 37% so với cùng kỳ. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã hoàn thành vượt xa kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Sang năm 2024, Hino Trường Long lên kế hoạch kinh doanh thận trọng với doanh thu dự kiến 393 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 5 tỷ đồng, lần lượt giảm 40% và 87% so với thực hiện năm ngoái. Quý 1/2024, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 64 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng đi ngang so với cùng kỳ, đạt gần 3 tỷ đồng.

Hino Trường Long cho biết thị trường ô tô giảm tốc trong năm 2024, doanh thu quý 1/2024 của Công ty mẹ giảm, song doanh số xe chuyên dùng chiếm tỷ trọng cao hơn cùng kỳ dẫn tới lãi sau thuế không thay đổi. Ngoài ra, tháng 11/2023, Công ty đã có quyết định đóng cửa chi nhánh Bình Dương của Công ty TNHH Ô tô Long Trường do hoạt động kém hiệu quả, nên lợi nhuận quý 1/2024 của công ty con này cải thiện đáng kể.