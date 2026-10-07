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Một doanh nghiệp chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 25%

| | Doanh nghiệp

Một doanh nghiệp chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 25%

Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức là 5/11, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 26/11/2026.

HĐQT CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (HOSE: SGN) vừa thông qua phương án trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận 2.500 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức là 5/11, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 26/11/2026.

Với khoảng 33,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, SGN dự kiến chi gần 84 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Trong cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (UPCoM: ACV) hiện là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 48,03%. Theo đó, ACV có thể nhận về hơn 40 tỷ đồng tiền cổ tức.

America LLC đang sở hữu 24,96% vốn SGN, tương ứng số tiền cổ tức dự kiến khoảng 21 tỷ đồng. Trong khi đó, CTCP Hàng không Vietjet với tỷ lệ sở hữu 9,11% có thể thu về khoảng 7,6 tỷ đồng.

SGN là doanh nghiệp duy trì chính sách cổ tức tiền mặt khá ổn định. Trong những năm gần đây, mức chi trả cho cổ đông thường được giữ ở tỷ lệ 25%.

Hoàn thành 77% kế hoạch lợi nhuận sau nửa năm

Trong 6 tháng đầu năm 2026, SGN ghi nhận doanh thu thuần 783 tỷ đồng, tăng khoảng 1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 131 tỷ đồng, tăng 3%.

Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 1.534 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 171 tỷ đồng. So với kết quả năm 2025, kế hoạch lợi nhuận giảm khoảng 18%.

Như vậy, sau nửa đầu năm, SGN đã hoàn thành khoảng 51% kế hoạch doanh thu và 77% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

SGN đã dừng cung cấp dịch vụ mặt đất cho các chuyến bay quốc nội của Vietjet từ ngày 20/4/2025. Đến ngày 1/11/2025, doanh nghiệp tiếp tục ngừng cung cấp dịch vụ phục vụ sân đỗ cho các chuyến bay quốc tế của hãng tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Hoạt động khai thác trong năm nay cũng bị ảnh hưởng khi một số chuyến bay của Emirates và Qatar Airways gián đoạn do diễn biến tại Trung Đông.

Ở chiều ngược lại, SGN bổ sung thêm hai khách hàng mới là Sun PhuQuoc Airways và United Airlines. Sản lượng phục vụ tại chi nhánh Đà Nẵng và Công ty TNHH Phục vụ Mặt đất Sài Gòn - Cam Ranh (SAGS-CXR) cũng tiếp tục tăng, qua đó bù đắp một phần sản lượng bị thiếu hụt từ các khách hàng cũ.

Yên Chi

Việt Nam hàng ngày

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