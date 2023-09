Một doanh nghiệp đá xây dựng dự báo hưởng lợi lớn từ "cú hích" sân bay Long Thành chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt 30%, cổ phiếu lầm lũi lên đỉnh lịch sử

Đóng cửa phiên cuối cùng của tháng 8, cổ phiếu DHA của Công ty Cổ phần Hoá An có cú bứt tốc ngoạn mục hơn 6% để leo lên 52.400 đồng/cp - mức đỉnh cao nhất trong lịch sử niêm yết.

Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu này liên tục leo dốc với mức tăng xấp xỉ 68%. Thanh khoản DHA dù không quá cao, song khối lượng giao dịch trong phiên 31/8 cũng tăng gấp đôi so với bình quân 10 phiên gần nhất.

Sức khoẻ tài chính ổn định, cổ tức tiền mặt cao

Đà tăng tốc của cổ phiếu đến sau thông tin DHA thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2023. Cụ thể, ngày 12/9 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông DHA nhận cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30% (3.000 đồng/cp) và thời gian chi trả dự kiến là 22/9/2023. Tại ĐHĐCĐ năm 2023 tổ chức hồi đầu năm, công ty đưa ra kế hoạch chia cổ tức năm 2023 dự kiến từ 30-50% tiền mặt.

Nhìn lại dữ liệu kể từ khi bắt đầu niêm yết trên sàn, Hoá An luôn duy trì mức cổ tức tiền mặt tương đối đều đặn qua từng năm. Trong giai đoạn từ năm 2015 đến hiện tại, công ty đều thực hiện trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ trên 20% mỗi năm, ba năm gần nhất tỷ lệ cổ tức đều duy trì là 50%/năm.

Công ty Cổ phần Hoá An (DHA) có Tiền thân là Xí nghiệp Đá Hóa An được thành lập vào năm 1980. DHA chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2000, song đến năm 2004 doanh nghiệp mới niêm yết trên HOSE với số vốn điều lệ là 38,5 tỷ đồng.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ và chế biến đá vật liệu xây dựng và là một trong những đơn vị khai thác đá lâu đời nhất ở Nam Bộ. DHA hiện đang quản lý khai thác 3 mỏ đá với tổng công suất khai thác được cấp phép là 1,6 triệu m3/năm, bao gồm mỏ đá Núi Gió tại tỉnh Bình Phước, mỏ đá Tân Cang 3 và mỏ đá Thạnh Phú 2 tại tỉnh Đồng Nai. Đây đều là những mỏ đá chất lượng cao và có vị trí cạnh tranh tốt.

Hoá An chia cổ tức tiền mặt cao qua từng năm cũng dựa vào nền tảng kinh doanh tương đối ổn định. Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp giai đoạn 2015-2022 luôn duy trì đều đặn từ 40 – 98 tỷ đồng.

Trong quý 2/2023, kết quả kinh doanh của Hóa An ghi nhận nhiều điểm sáng. Riêng trong quý 2, doanh thu thuần tăng 5% lên gần 101 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tương ứng tăng 40% lên 33 tỷ đồng. Lãi sau thuế quý 2 ghi nhận hơn 35 tỷ đồng, gấp 21 lần con số quý 2/2022. Lũy kế 6 tháng đầu năm , Hóa An ghi nhận doanh thu thuần gần như đi ngang ở mức 176 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 51 tỷ đồng, tăng 139% so với cùng kỳ năm trước.

Sức khoẻ tài chính của DHA cũng khá ấn tượng khi (1) không có khoản vay nợ ngắn hạn và dài hạn, (2) khoản phải thu khách hàng chiếm tỷ trọng rất nhỏ chỉ với 11% tổng tài sản cho thấy phần lớn hàng bán được thu tiền trục tiếp và công nợ nhỏ (3) tiền và tương đương tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty tại cuối quý 2/2023 đạt 268 tỷ đồng chiếm 58% tổng tài sản.

Hưởng lợi trực tiếp từ “cú huých” sân bay Long Thành

Trong báo cáo mới đây , Chứng khoán VNDirect đánh giá nhóm cổ phiếu đá xây dựng có tiềm năng lớn khi siêu dự án sân bay Long Thành tiến hành thi công vào cuối năm 2023. Những mỏ đá tại 2 tỉnh Bình Dương và Đồng Nai sẽ được hưởng lợi chính từ chủ đề này nhờ vị trí thuận lợi và trữ lượng khai thác đá lớn, đặc biệt là cụm mỏ Tân Cang, Thạch Phú và Thiện Tân (do KSB, DHA, VLB và DND sở hữu). VNDirect tin rằng dự án trọng điểm này sẽ là động lực lớn thúc đẩy lợi nhuận của các doanh nghiệp đá xây dựng trong năm 2023-2024.

Không chỉ hưởng lợi từ cú huých đầu tư công, các công ty đá xây dựng đang đứng trước cơ hội bứt phá trong những quý tới nhờ dựbáo thị trường bất động sản dân dụng dần ấm trở lại từ năm 2024. Những doanh nghiệp đá xây dựng niêm yết đang sở hữu các mỏ đá có thời gian khai thác dài, công suất khai thác lớn như DHA, VLB và KSB sẽ được hưởng lợi đáng kể.

Tính toán tiềm năng trên từng mỏ đá của DHA, Chứng khoán SSI cũng kỳ vọng doanh nghiệp sẽ tăng trưởng tích cực từ các công trình hạ tầng khu vực Nam Bộ.

Mỏ đá Núi Gió có chất lượng đá tốt tập trung cung cấp chủ yếu cho khu vực Bình Phước- đây là khu vực có nhiều công trình hạ tầng kết nối Bình Dương và dự án KCN Becamex – Bình Phước, KCN Minh Hưng 3... SSI ước tính doanh thu tại mỏ đá Núi Gió dự kiến đạt 64 tỷ đồng trong năm 2023 và 76 tỷ đồng năm 2024 (chiếm 17% tổng doanh thu) với công suất khai thác đạt mức tối đa 300.000 m3/ngày đêm. Lợi nhuận trước thuế biên đạt mức 26%;

Mỏ đá Thạnh Phú 2 cung cấp chủ yếu cho khu vực miền Tây. Chúng tôi đánh giá hoạt động cung cấp đá cho khu vực miền Tây với các dự án chủ yếu như cao tốc Cần Thơ – Sóc Trăng, Cần Thơ – Hậu Giang. Doanh thu tại mỏ Thạnh Phú 2 dự kiến đạt 200 tỷ đồng năm 2023 và 230 tỷ đồng trong năm 2024. Biên lợi nhuận trước thuế đạt mức 17%.

Mỏ đá Tâng Vang cung cấp chủ yếu cho dự án hạ tầng khu vực Đồng Nai, Bình Dương, TPHCM như sân bay Long Thành, vành đai 3, cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu, công suất khai thác 488.000 m3/năm. Doanh thu dự báo mỏ đá Thạnh Phú đạt 150 tỷ đồng trong năm 2023 và 184.8 tỷ đồng năm 2024 (chiếm 35% tổng doanh thu). Lợi nhuận trước thuế biên đạt mức 25%.