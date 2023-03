Một doanh nghiệp điện đính chính BCTC quý 4/2022, lợi nhuận sau thuế tăng gấp 28 lần số liệu đã công bố

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã NT2) vừa công bố văn bản đính chính lại một vài chỉ tiêu tài chính đã công bố trong BCTC quý 4/2022.



Theo đó, chỉ tiêu doanh thu và giá vốn không có biến động đáng kể trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm đột biến từ 82,3 tỷ đồng xuống âm 115,8 tỷ đồng, tương ứng mức chênh lệch lên tới 198 tỷ đồng. Sự thay đổi này đã làm lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tăng đột biến từ mức 5,7 tỷ đồng lên 159,8 tỷ đồng, tương ứng mức tăng gấp gần 28 lần.

Thay đổi chủ yếu nằm ở khoản dự phòng phải thu khó đòi giảm từ 239,6 tỷ đồng còn 41,2 tỷ đồng tuy nhiên công ty không nêu rõ khoản dự phòng giảm này trong phần thuyết minh. Trước đó, việc phải trích lập dự phòng là nguyên nhân khiến LNST của NT2 giảm tới 95% so với cùng kỳ. Sau đính chính, LNST của doanh nghiệp này tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. LNST lũy kế cả năm 2022 cũng tăng lên mức 883,4 tỷ đồng, tăng 65% so với năm trước.

Mới đây, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chi nhánh TPHCM đã thực hiện điều chỉnh loại chứng khoán từ chuyển nhượng có điều kiện sang chuyển nhượng tự do đối với 153,6 triệu cổ phiếu NT2 cho một cổ đông theo đề nghị của công ty.

Với gần 288 triệu cổ phiếu niêm yết và lưu hành, số cổ phiếu mới được giải tỏa chiếm đến 53,4% tổng lượng cổ phiếu lưu hành của NT2. Nhiều khả năng, số cổ phiếu trên thuộc về công ty mẹ là Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power – mã POW).

Hiện tại, PV Power đang là cổ đông lớn nhất tại NT2 chi phối 59,4% vốn, tương đương lượng nắm giữ lên đến 170,9 triệu cổ phiếu. Ngoài PV Power, NT2 còn một cổ đông lớn khác là Công ty TNHH Phát triển Công nghệ (CFTD) đang nắm giữ 23,8 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 8,3% vốn.