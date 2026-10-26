Một doanh nghiệp đưa Vingroup vào mục chứng khoán kinh doanh

CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (Afiex – mã AFX) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2026, trong đó đáng chú ý có khoản chứng khoán kinh doanh mang tên "Tập đoàn Vingroup – CTCP" có giá gốc và giá trị hợp lý ở mức 39,5 tỷ đồng. Doanh nghiệp không thuyết minh chi tiết khoản mục này.

Nguồn: BCTC quý 3/2026 của Afiex

Vingroup xuất hiện trong khoản mục chứn khoán kinh doanh của Afiex từ quý 2/2026. Ghi nhận trên BCTC bán niên soát xét 2026, tại ngày 30/6, Afiex nắm 2.143 trái phiếu mã VIC15210 của Vingroup, với giá gốc hơn 216 tỷ đồng. Thuyếtminh cho thấy toàn bộ số trái phiếu này được cầm cố để bảo đảm các khoản vay tại VPBank - Chi nhánh Hội sở Miền Nam.

Như vậy, giá trị chứng khoán kinh doanh mang tên Vingroup của Afiex đã giảm 82% sau một quý.

Nguồn: BCTC bán niên soát xét của Afiex

Afiex có vốn điều lệ 350 tỷ đồng, hoạt động chính của công ty gồm mua bán, chế biến lương thực, nông sản, thủy sản, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi; xay xát, sản xuất thức ăn gia súc và chế biến lâm sản.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Afiex đạt 1.750 tỷ đồng, tăng khoảng 180 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ vay tài chính ngắn hạn đạt 787 tỷ đồng, trong đó dư nợ tại VPBank khoảng 200 tỷ đồng.

Bên cạnh chứng khoán kinh doanh, Afiex ghi nhận 274 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tại cuối quý III, toàn bộ là tiền gửi có kỳ hạn. Trong đó, công ty gửi 234 tỷ đồng tại VPBank, 30 tỷ đồng tại SeABank và 10 tỷ đồng tại BIDV. Đầu năm, khoản mục này ở mức 20 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, Afiex ghi nhận doanh thu thuần quý 3 ghi nhận 671 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 13 tỷ đồng, tăng 16%; lợi nhuận sau thuế ghi nhận khoảng 10 tỷ đồng, tăng 15%.

Theo giải trình của Afiex, doanh thu thuần quý 3 giảm do công ty chủ động chuyển đổi cơ cấu mặt hàng kinh doanh, tập trung vào hoạt động chế biến và cung ứng lương thực xuất khẩu có biên lợi nhuận tốt hơn.

Giá vốn giảm nhanh hơn doanh thu giúp lợi nhuận gộp tăng 138%. Công ty cho biết cùng với đóng góp từ hoạt động chính, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 18%, qua đó đưa lợi nhuận sau thuế tăng 15% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, Afiex ghi nhận 2.260 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 29% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 37 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ năm ngoái.