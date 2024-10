Một doanh nghiệp “họ” FPT lãi gần 2.700 tỷ đồng sau 9 tháng, mang gần 10.000 tỷ gửi ngân hàng

CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom – mã FOX) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2024 với doanh thu thuần đạt 4.555 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng mạnh hơn khiến biên lãi gộp bị thu hẹp từ 48% cùng kỳ xuống còn 47,5%. Lợi nhuận gộp tương ứng đạt 2.165 tỷ đồng, vẫn tăng khoảng 12% so với quý 3 năm ngoái.

Trong quý 3, doanh thu tài chính giảm mạnh 54% xuống mức 125 tỷ đồng, trong khi đó chi phí bán hàng tăng lại tăng 25% lên mức 714 tỷ đồng. Điểm sáng là chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tiết giảm 63% và 19% so với cùng kỳ, xuống 63 tỷ đồng và 553 tỷ đồng.

Kết quả, FPT Telecom lãi trước thuế và lãi sau thuế đạt lần lượt 907 tỷ đồng và 717 tỷ đồng trong quý 3, tăng 16% và 14% so với quý 3/2023. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 697 tỷ đồng, sụt nhẹ so với mức kỷ lục 732 tỷ của quý 2 liền trước.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm , FPT Telecom ghi nhận doanh thu thuần đạt 12.800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.666 tỷ đồng, lần lượt tăng 9% và 16% so với cùng kỳ. Với kết quả đạt được, công ty đã hoàn thành 76% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Giải trình về mức tăng trưởng ấn tượng, doanh nghiệp cho biết trong 9 tháng đầu năm tiếp tục tăng cường chất lượng đường truyền cũng như chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng. Đồng thời, công ty thực hiện nhiều biện pháp cắt giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động cũng góp phần gia tăng lợi nhuận.

Thời điểm 30/9/2024, tổng tài sản của FPT Telecom tăng gần 1.400 tỷ so với đầu năm lên mức 21.539 tỷ đồng. Sự gia tăng chủ yếu đến từ khoản đầu tư tài chính ngắn hạn với giá trị 9.784 tỷ đồng, tăng hơn 1.100 tỷ so với đầu năm và chiếm 45% tổng tài sản (phần lớn gửi ngân hàng có kỳ hạn). Đối ứng, nợ phải trả 11.342 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm, trong đó dư vay nợ tài chính ngắn hạn gần 6.120 tỷ đồng.

FPT Telecom là thành viên thuộc Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam FPT. Hiện tại, FPT Telecom là một trong những nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông và Internet hàng đầu khu vực. Sau hơn 25 năm hoạt động, FPT Telecom đã có hơn 8.900 nhân viên và hàng chục chi nhánh phủ sóng trên khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc.