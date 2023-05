Một doanh nghiệp nộp hơn 1.700 tỷ đồng ngân sách cho Hải Dương trong 4 tháng đầu năm, gấp 4 lần cùng kỳ

Cụ thể, xét về số tiền nộp ngân sách so với cùng kỳ năm 2022, Công ty TNHH Ford Việt Nam có số nộp cao nhất với hơn 1.751 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với cùng kỳ.

Xếp thứ 2 là Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương với hơn 274 tỷ đồng, vượt 42% so với cùng kỳ.

Dù chỉ tương đương 65% so với cùng kỳ nhưng Công ty CP Thép Hòa Phát có số nộp ngân sách cao thứ 3 với hơn 218 tỷ đồng.

Lũy kế 4 tháng năm nay, tổng thu ngân sách nội địa do ngành thuế quản lý hơn 6.231 tỷ đồng, bằng 41% dự toán cả năm, tương đương 94% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu ngân sách sau khi trừ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, lợi nhuận cổ tức được chia hơn 5.685 tỷ đồng, đạt 50% dự toán năm, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Thành lập năm 1995, Công ty TNHH Ford Việt Nam là một trong những công ty Hoa Kỳ đầu tiên đầu tư vào Việt Nam kể từ khi hai quốc gia bình thường hóa quan hệ ngoại giao, với tổng vốn đầu tư đến nay hơn 208 triệu USD.



Bên cạnh hai văn phòng đại diện tại Hà Nội và TPHCM, Ford vận hành nhà máy lắp ráp tại Hải Dương với công suất đạt 40.000 xe một năm, tạo 1.300 việc làm cho người lao động. Đây cũng là một trong các nhà máy trọng điểm của Ford ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đến nay, tỉ trọng xe lắp ráp trong nước đã chiếm hơn 70% trong tổng sản lượng bán ra của Ford tại Việt Nam.

Ford Việt Nam cũng là doanh nghiệp có số nộp ngân sách lớn nhất tỉnh Hải Dương, với 2.500 tỷ đồng năm 2022, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2021.