Một doanh nghiệp sắp chi hơn 1.500 tỷ đồng để di dời nhà máy khỏi TP.HCM

Hội đồng quản trị Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan, mã chứng khoán: VSN) vừa công bố tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh dự án "Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan", với tổng vốn đầu tư dự kiến 1.558 tỷ đồng.

Theo phương án được công bố, nhà máy mới sẽ được xây dựng tại xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh, trên khu đất rộng hơn 224.000 m², tiếp giáp sông Vàm Cỏ Đông.

Trong tổng mức đầu tư, chi phí xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 882 tỷ đồng, tiếp đến là chi phí thiết bị 417 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến chi 133 tỷ đồng để thanh toán lãi vay phát sinh trong quá trình xây dựng.

Riêng dây chuyền giết mổ heo có công suất thiết kế 240 con/giờ được đầu tư với kinh phí khoảng 145 tỷ đồng. Dự án cũng bao gồm việc di dời dây chuyền giết mổ trâu, bò công suất 30 con/giờ và xây dựng các phân xưởng chế biến thực phẩm.

Trong đó, phân xưởng sản xuất xúc xích tiệt trùng có quy mô lớn nhất, đạt công suất 20.800 tấn/năm. Các hạng mục còn lại gồm xưởng sản xuất thực phẩm chế biến khác công suất 5.600 tấn/năm, xưởng thịt nguội 3.400 tấn/năm và xưởng đồ hộp 2.650 tấn/năm.

Công nghệ giết mổ có từ trước năm 1975, Vissan lên kế hoạch đổi mới

Trong tài liệu trình cổ đông, Vissan đưa ra bốn mục tiêu chính khi triển khai dự án di dời nhà máy.

Trước hết, việc chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi khu vực trung tâm nhằm thực hiện chủ trương của TP.HCM về di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp.

Đáng chú ý, doanh nghiệp cho biết công nghệ giết mổ gia súc đang sử dụng đã lạc hậu, có nguồn gốc từ trước năm 1975. Do đó, việc đầu tư nhà máy mới được kỳ vọng giúp Vissan hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, đồng thời mở rộng năng lực giết mổ và chế biến thực phẩm.

Bên cạnh mục tiêu gia tăng sản lượng, doanh nghiệp hướng đến việc cải thiện năng lực cạnh tranh, nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu và hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

Nhà máy mới cũng được định hướng phát triển theo mô hình sản xuất khép kín, đáp ứng các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Về hiệu quả tài chính, Vissan ước tính dự án có giá trị hiện tại thuần (NPV) đạt 67,5 tỷ đồng, tỷ suất hoàn vốn nội tại (IRR) ở mức 10,45%. Thời gian thu hồi vốn dự kiến kéo dài 19 năm 11 tháng.

Để triển khai dự án, công ty dự kiến huy động tối thiểu 30% tổng vốn đầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương đương khoảng 467 tỷ đồng. Phần còn lại được tài trợ bằng vốn vay, với tỷ lệ tối đa 70%, tương ứng gần 1.091 tỷ đồng.

Hiện Vissan có hai cổ đông lớn nắm giữ tổng cộng 92,71% vốn điều lệ. Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) là cổ đông chi phối với tỷ lệ sở hữu 67,77%, trong khi Công ty CP Masan MeatLife nắm giữ 24,94%.

Doanh thu đi xuống, Vissan đối mặt áp lực cạnh tranh về giá

Kế hoạch đầu tư nhà máy mới được Vissan đưa ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn chịu sức ép từ thị trường tiêu dùng và biến động giá nguyên liệu.

Theo báo cáo tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2026, Vissan ghi nhận doanh thu thuần 1.399 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng từ 33,6 tỷ đồng lên 37,4 tỷ đồng.

Trước đó, doanh thu thuần cả năm 2025 của doanh nghiệp đạt 2.922 tỷ đồng, giảm 6,9% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 82,1 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Vissan cho biết nhu cầu tiêu dùng phục hồi chậm, trong khi sức mua trên thị trường chưa có sự cải thiện rõ rệt, đã tác động đến sản lượng tiêu thụ của công ty.

Ở khâu sản xuất, dịch tả heo châu Phi tái bùng phát khiến giá nguyên liệu đầu vào tăng, gây thêm áp lực lên chi phí hoạt động.

Trong khi đó, thị trường thực phẩm chế biến ngày càng cạnh tranh khi các doanh nghiệp trong và ngoài nước liên tục triển khai chương trình khuyến mại, giảm giá để thu hút người tiêu dùng.

Trước những diễn biến này, Vissan phải đồng thời giải quyết bài toán duy trì hiệu quả kinh doanh hiện tại và huy động nguồn lực cho dự án nhà máy mới có quy mô đầu tư tương đương hơn một nửa doanh thu năm 2025 của doanh nghiệp.