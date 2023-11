Một doanh nghiệp tại TP HCM công bố thưởng Tết 80-100 triệu đồng/người

Ngày 29-11, đại diện Công ty CP In số 7 (KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM) cho biết mức thưởng Tết Giáp Thình năm 2024 của công ty gồm lương tháng 13 bằng 4 tháng lương thực lãnh.

Bên cạnh đó, công ty còn thưởng theo bình bầu ABC (trung bình 3,5 triệu đồng/ngườ); Tết Dương lịch (2 triệu động/người); Tết Nguyên đán (7 triệu đồng/người). Vào đầu năm mới, mỗi người lao động còn được công ty lì xì 1triệu đồng/người.

Công ty CP In số 7 công bố thưởng Tết tháng 13 là 4 trháng lương thực lãnh

Như vậy, mỗi lao động tại công ty bình quân nhận được tiền thưởng Tết từ 80 đến 100 triệu đồng/người. Công ty đã phát thưởng từ tháng 10 cho đến ngày làm việc cuối cùng của công ty năm 2023.

Ông Trương Hoàng Tâm, Chủ tịch Công ty CP In số 7, sau dịch COVID-19 công ty lâm rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi giá nguyên liệu tăng. Song song đó, công ty phải cạnh tranh gay gắt cùng nhiều công ty in trong và ngoài nước khác. Tuy nhiên, xác định In 7 phát triển theo hướng đi riêng và tập trung vào kỹ thuật in cao cấp, công ty đã trang bị những máy móc hiện đại nhất và cho một số kỹ sư, công nhân lành nghề sang Nhật học tập.

Mức thưởng Tết là sự nỗ lực của tập thể ban giám đốc và người lao động công ty

"Để vượt khó, tất cả phòng ban, người lao động công ty đều cố gắng để tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ. Năm 2023, công ty đặt ra mức doanh thu 473 tỉ đồng và hiện chúng tôi sắp đạt con số này và có khả năng sẽ vượt. Với mức thưởng Tết đã được công bố, tất cả người lao động công ty đều rất phấn khởi"- ông Tâm cho hay.

Hiện thu nhập bình quân của 276 người lao động công ty bình quân 23 triệu đồng/người/tháng.