Một doanh nghiệp Việt Nam tham gia quy hoạch hệ thống sân bay Lào

Theo thống kê, trong năm 2024, thương mại song phương Việt - Lào đã ghi dấu ấn khi tổng kim ngạch đạt 2,2 tỷ USD, tăng gần 34% so với năm 2023. Trong đó, Lào đã xuất siêu sang Việt Nam khoảng 732,7 triệu USD, tăng khoảng 30% so với năm 2023. Vốn đăng ký đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam sang Lào đạt 191,1 triệu USD, tăng 62,1% so với năm 2023. Tính lũy kế đến nay, doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư 267 dự án vào Lào, với tổng vốn đăng ký là 5,7 tỷ USD và vốn thực hiện đạt khoảng 2,8 tỷ USD.

Trong năm 2025, Việt Nam và Lào sẽ phấn đấu đưa kim ngạch song phương tăng từ 10 - 15% so với năm 2024 và hướng tới sớm đạt mục tiêu 5 tỷ USD. Đặc biệt, nông nghiệp và phát triển nông thôn được coi là một trong những trụ cột của hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Năm nay, Việt Nam và Lào sẽ tập trung giải quyết khó khăn, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai kết nối hạ tầng giao thông, đồng thời nghiên cứu các phương án huy động nguồn lực để triển khai dự án trọng điểm, chẳng hạn như đường cao tốc Hà Nội - Vientiane, đường sắt Vũng Áng - Vientiane.