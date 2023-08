Một doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn bất ngờ báo lỗ lần đầu từ khi lên sàn

CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (mã CK: TAR) đã công bố BCTC quý 2/2023 với doanh thu thuần đạt 1.615 tỷ đồng, tăng 111% so với thực hiện cùng kỳ.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn mức tăng doanh thu khiến lợi nhuận gộp co hẹp đáng kể, chỉ còn 67 tỷ đồng, tương ứng giảm 26% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp cũng giảm mạnh từ 12% xuống còn 4%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính ghi nhận 5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 3 tỷ đồng ghi nhận cùng kỳ năm trước. Song, chi phí tài chính lại tăng mạnh 40% lên mức gần 31 tỷ đồng, chủ yếu từ chi phí lãi vay tăng cao.

Khấu trừ các chi phí khác, Trung An báo lỗ sau thuế gần 8 tỷ đồng, sụt giảm mạnh so với mức lãi gần 24 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022. Đây cũng là lần đầu tiên doanh nghiệp này báo lỗ từ khi lên sàn UPCoM hồi đầu năm 2019.

Theo giải trình, Trung An kinh doanh thua lỗ chủ yếu là do chi phí lãi vay kỳ này cao hơn so với cùng kỳ năm trước và công ty phải thanh lý hủy không thể thu hồi một số hàng hóa hư hỏng giao tại cảng cho khách hàng nước ngoài.

Lũy kế nửa đầu năm 2023, dù doanh thu thuần tăng trưởng 46% đạt 2.513 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt vỏn vẹn hơn 600 triệu đồng, giảm tới gần 99% so với cùng kỳ.

Sang năm 2023, Trung An đặt kế hoạch doanh thu 3.800 tỷ, lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm còn 50 tỷ đồng. Với kết quả trên, Trung An đã hoàn thành được 66% mục tiêu doanh thu và mới chỉ đạt đc hơn 1% mục tiêu lợi nhuận.

Giá gạo tăng, xuất khẩu tăng, vì sao lợi nhuận TAR lại giảm mạnh?

Từ đầu năm, giá xuất khẩu gạo trung bình liên tục gia tăng. Tính riêng tháng 6, giá xuất khẩu gạo bình quân của Việt Nam đạt trên 551 USD/tấn, tăng xấp xỉ 9% so với hồi đầu năm và cũng là mức giá xuất khẩu bình quân cao nhất trong lịch sử.

Trước đó, tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2023, khi được cổ đông hỏi về việc “năm nay giá gạo tăng, xuất khẩu cũng tăng, doanh thu tăng vậy tại sao lợi nhuận giảm mạnh đồng thời kế hoạch kinh doanh năm 2023 cũng rất thấp”, ban lãnh đạo Trung An cho biết trong quá trình thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty nhận thấy thực trạng giá lúa gạo tăng nhưng giá lúa của nông dân bán ra cũng tăng mạnh theo làm chi phí sản xuất, giá thành tăng cao. Lãi suất Ngân hàng từ năm ngoái đến năm nay cũng rất cao.

Dù lãi suất có xu hướng giảm nhưng chỉ là xu hướng, thực tế dù Công ty kinh doanh sản xuất gạo thuộc diện được Nhà nước hỗ trợ nhưng lãi suất ngân hàng hiện nay cho Công ty vẫn ở mức cao. Do đó, dù Nhà nước đã chỉ đạo các Ngân hàng giảm lãi suất hỗ trợ các doanh nghiệp nhưng để áp dụng vào thực tế vẫn sẽ có độ trễ nhất định. Ngoài ra, tình hình kinh tế khó khăn, biến đổi khí hậu cũng ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Các yếu tố trên đã phần nào bào mòn lợi nhuận.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo khẳng định cơ hội phát triển trong năm 2023 của Công ty sẽ rất lớn do giữ vững được các đơn hàng, đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngành gạo vẫn đón nhận nhiều thông tin tích cực

Trên thực tế, ngành gạo nói chung đều đang được hỗ trợ bởi khá nhiều thông tin tích cực từ thị trường gạo xuất khẩu. Điển hình nhất là kỳ vọng hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam thời gian tới sẽ hưởng lợi lớn khi Ấn Độ - nước xuất khẩu lớn nhất thế giới đột ngột cấm xuất khẩu toàn bộ gạo giá rẻ để bình ổn giá trong nước. Sau Ấn Độ, Nga và UAE cũng đã thông báo tạm ngừng bán gạo ra nước ngoài.

Trên cơ sở nhận định Việt Nam nắm giữ thị phần xuất khẩu gạo đáng kể trong các năm trước cùng trữ lượng lúa gạo lớn, Chứng khoán TPS kỳ vọng mảng xuất khẩu gạo sẽ tiếp tục hưởng lợi từ mức gia tăng nhập khẩu của các đối tác quốc tế. Đặc biệt từ các nước ghi nhận mức nhập khẩu từ Việt Nam tăng đột biến từ Việt Nam trong 2023 như Phillipines và Trung Quốc.

Đội ngũ phân tích cho rằng ngành gạo Việt Nam đang có nhiều thuận lợi như nguồn cung lương thực thế giới đang thiếu hụt, diện tích trồng lúa gạo tại nhiều quốc gia bị thiệt hại và hạn hán do sự xuất hiện của El Nino đẩy giá gạo lên cao. Giá xuất khẩu gạo tiếp tục tăng trong nửa cuối năm 2023 được kỳ vọng là thông tin tích cực đối với các doanh nghiệp ngành gạo.