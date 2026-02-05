Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một gia đình có phong thủy tốt thường có 3 điều không nên động tới: Càng động, vận may càng suy giảm

05-02-2026 - 22:32 PM | Sống

Đừng có không tin nhé!

Người xưa có câu: "Gia đình biết tích phúc, ắt để lại hậu vận tốt đẹp".

Ai cũng mong có một mái ấm hạnh phúc, ấm áp, nơi có thể nương tựa và tiếp thêm sức mạnh mỗi khi mệt mỏi. Nhưng phúc khí chưa bao giờ tự nhiên rơi xuống, nó luôn có dấu hiệu. Những gia đình ngày càng đi lên, yên ấm và đủ đầy, thường đều giữ được "ba điều không động".

01. Không động đến cơn giận

Sống trên đời, mâu thuẫn, trắc trở, va vấp là điều khó tránh. Có người cười xòa, phủi bụi đứng dậy rồi tiếp tục bước đi. Nhưng cũng có người chìm trong oán trách, tự dằn vặt bản thân, đánh mất niềm tin vào cuộc sống.

Khi trở về nhà, họ trút toàn bộ bực bội và giận dữ lên người thân. Sau khi xả xong, bản thân thì nhẹ nhõm hơn, nhưng những cảm xúc tiêu cực ấy lại giống như con dao, đâm thẳng vào trái tim người ở lại, khiến họ tổn thương và lạnh lòng. Cuối cùng, bầu không khí gia đình bị phá vỡ, và người chịu thiệt là tất cả.

Một gia đình có phong thủy tốt thường có 3 điều không nên động tới: Càng động, vận may càng suy giảm- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Pinterest

Gia đình là bến đỗ bình yên, không phải là thùng rác cảm xúc. Người thân có thể bao dung, nhưng không ai có thể gánh đỡ mãi những cơn giận vô cớ. Khi liên tục tiêu hao năng lượng của gia đình, sớm muộn cũng sẽ bị chính những người thân yêu quay lưng.

Một gia đình tốt đẹp không thể thiếu sự hòa thuận. Những mái ấm hạnh phúc đều biết tự tiêu hóa cảm xúc, khi bước qua cánh cửa nhà là mang theo nụ cười và tinh thần tích cực. Chỉ khi mỗi cá nhân hướng lên, cả gia đình mới có thể ngày một tốt hơn.

02. Không động đến oán hận

Có một người phụ nữ vừa kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài mười năm với tâm trạng suy sụp. Áp lực công việc và cuộc sống khiến những cuộc cãi vã giữa cô và chồng ngày một nhiều hơn. Cô uất ức: "Tại sao anh lúc nào cũng như vậy, nói bao nhiêu lần mà vẫn không thay đổi?".

Những chuyện cũ bị lôi ra, oán giận mới chồng oán giận cũ, cảm xúc bùng nổ không kiểm soát. Cuối cùng, cả hai đều mệt mỏi và buông tay.

Thực chất, giữa họ không hề có thù hằn sâu nặng, chỉ là những mâu thuẫn nhỏ nhặt tích tụ theo thời gian, bị đào xới lặp đi lặp lại, khiến vết nứt ngày càng lớn, đến mức không thể hàn gắn.

Đã là người một nhà, cùng chung mục tiêu xây dựng cuộc sống bình dị nhưng yên ổn, cớ sao cứ mãi chấp nhặt những điều nhỏ bé? Oán hận là thứ rất kỳ lạ, càng níu giữ thì nó càng quay lại mạnh mẽ hơn. Ngược lại, khi học được cách buông bỏ, oán hận sẽ tự tan biến, các mối quan hệ cũng dần ấm lại.

Sống trọn vẹn với hiện tại, chuyện qua thì cho qua, đó mới là tầm vóc lớn nhất của một gia đình.

Một gia đình có phong thủy tốt thường có 3 điều không nên động tới: Càng động, vận may càng suy giảm- Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Pinterest

03. Không động đến dục vọng

Tham vọng quá mức chính là khởi đầu cho sự suy bại của một gia đình. Không ít câu chuyện đã chứng minh điều đó.

Có những gia đình vốn êm ấm, chỉ vì một người muốn đổi đời nhanh chóng, mơ làm giàu trong chốc lát mà bỏ ngoài tai lời khuyên của người thân, lao vào con đường sai lầm. Kết cục là tiền mất, nợ chồng chất, vợ phẫn uất bỏ đi, cha mẹ già vừa trách móc vừa phải kéo thân mình đi làm để trả nợ thay con. Một mái ấm vốn trọn vẹn cứ thế tan vỡ.

Gia đình đi đến đường cùng thường là vì nhầm lẫn giữa tham vọng và nhu cầu. Dục vọng thì không bao giờ có điểm dừng, thỏa mãn được cái này lại muốn nhiều hơn cái khác. Khi con người sa đà vào danh lợi và vật chất, kết cục chỉ có thể là từ trên cao rơi xuống bùn lầy, từ đáy thấp rơi vào vực sâu, tan nát cả đời.

Biết đủ là hạnh phúc. Cuộc sống tốt đẹp không nhất thiết phải dựa trên nền tảng vật chất dư dả. Chỉ cần bữa cơm đạm bạc, cả gia đình quây quần bên nhau, bao dung và thấu hiểu, cũng đã là niềm hạnh phúc lớn lao.

Không tham, chính là khởi điểm tốt nhất cho một gia đình.

Gia đình là bến đỗ cả đời của mỗi con người, là điểm tựa không bao giờ rời bỏ. Hạnh phúc không tự nhiên mà có, mà là kết quả của sự vun đắp chung của tất cả các thành viên.

Vì vậy, dù ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc sống, hãy luôn ghi nhớ "ba điều không động" ấy, tránh xa xáo trộn và giữ lấy bình yên. Mong rằng về sau, mỗi người đều có thể sống trong hạnh phúc, trọn vẹn từng ngày.

Theo Thiên An

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
người xưa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tưởng giá vàng "tăng mãi", tôi tất tay 600 triệu đồng đầu tư: "Không vào thì lỡ sóng, vào thì khó ăn ngon ngủ yên"

Tưởng giá vàng "tăng mãi", tôi tất tay 600 triệu đồng đầu tư: "Không vào thì lỡ sóng, vào thì khó ăn ngon ngủ yên" Nổi bật

2.580 chủ xe có biển số sau vi phạm TTATGT tại Hà Nội: Khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

2.580 chủ xe có biển số sau vi phạm TTATGT tại Hà Nội: Khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Đi họp lớp sau 15 năm, đến nơi mới biết mình là người duy nhất chưa kết hôn: Tôi bỏ về sau khi nghe bạn bè nói 3 câu

Đi họp lớp sau 15 năm, đến nơi mới biết mình là người duy nhất chưa kết hôn: Tôi bỏ về sau khi nghe bạn bè nói 3 câu

22:00 , 05/02/2026
Đây là kiểu gia đình không thể nghèo!

Đây là kiểu gia đình không thể nghèo!

21:25 , 05/02/2026
Thế hệ thuê nhà cả đời: Đi làm 12 năm tiết kiệm được 50 triệu, tôi bật khóc khi vàng còn không mua nổi huống chi là nhà

Thế hệ thuê nhà cả đời: Đi làm 12 năm tiết kiệm được 50 triệu, tôi bật khóc khi vàng còn không mua nổi huống chi là nhà

21:23 , 05/02/2026
Cháu khóc là ông bà cho xem điện thoại, bé trai 3 tuổi cận thị tới 400 độ

Cháu khóc là ông bà cho xem điện thoại, bé trai 3 tuổi cận thị tới 400 độ

21:06 , 05/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên