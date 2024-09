Một Giám đốc công ty bất động sản cùng vợ lĩnh án chung thân

Theo kết luận của công an, Phương cùng vợ lừa nhiều người góp vốn đầu tư mua đất, dự án bất động sản để chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng. Số tiền này, cặp vợ chồng trả nợ và chi tiêu cá nhân. Bị cáo Thành đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được hoãn chấp hành án phạt tù.

Theo cáo trạng, năm 2020, Mai Chí Phương làm Giám đốc Công ty TNHH Huy Đoàn Hưng (trụ sở tại thành phố Hà Tĩnh). Chạy theo cơn "sốt đất", Phương cùng vợ huy động vốn, vay tiền nhiều người đầu tư kinh doanh bất động sản. Một thời gian sau, thị trường nhà đất trên địa bàn chững lại khiến vợ chồng này thua lỗ.

Để có tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Phương cùng vợ đưa ra thông tin gian dối lừa vay tiền để góp vốn đầu tư mua bán đất, dự án bất động sản; xin cấp đất ở mà không đấu giá; lừa thuê, mượn ô tô để cầm cố vay tiền.

Bằng các thủ đoạn trên, từ đầu năm 2021 đến tháng 11/2022, cặp vợ chồng này lừa đảo, chiếm đoạt của 15 bị hại với tổng số tiền hơn 70 tỷ đồng.

Ngoài những nạn nhân trên, Phương thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 3 ô tô (trị giá gần 2 tỷ đồng) của 3 bị hại khác. Phương còn sử dụng 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của một phụ nữ và hai người đàn ông số tiền 4,2 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 3/12/2022, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với vợ chồng Mai Chí Phương, Võ Thị Thành (trú xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, công an thông báo tìm bị hại trong vụ án.