Một hãng bột giặt hơn 30 năm tuổi chuẩn bị phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100%, cổ phiếu tăng bốc về sát đỉnh lịch sử

Công ty Cổ phần Bột giặt Lix (mã LIX) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH. Theo đó, LIX dự kiến phát hành thêm 32,4 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn được trích từ quỹ đầu tư phát triển. Sau khi hoàn tất phát hành, Bột giặt Lix sẽ tăng vốn điều lệ gấp đôi lên 648 tỷ đồng.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của LIX cũng đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2023 theo tỷ lệ 30% bằng tiền mặt, tương ứng hơn 97 tỷ đồng. Hồi đầu năm công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 10%, như vậy cổ đông LIX trong thời gian tới cũng sẽ chuẩn bị bỏ túi thêm mức cổ tức 20% còn lại.

Năm 2024, công ty dự kiến chi trả cổ tức theo tỷ lệ 15% - tiếp tục duy trì truyền thống trả cổ tức đều đặn. Xuyên suốt từ khi niêm yết năm 2009 tới nay, chưa năm nào công ty quên trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông, tỷ lệ chủ yếu dao động từ 30-40% và cao nhất lên tới 50% vào năm 2010 và 2015.

Lixco tiền thân là Công ty kỹ nghệ hóa phẩm Huân Huân ra đời vào năm 1972, sau đó chuyển thành Công ty Bột giặt Lix (Lixco) vào năm 1992 rồi chính thức chuyển đổi sang mô hình cổ phần hóa với số vốn điều lệ ban đầu là 36 tỷ đồng vào năm 2003. Một số sản phẩm chính của doanh nghiệp trở thành "người bạn" quen thuộc trong mỗi gia đình Việt Nam: bột giặt, nước giặt, nước xả (nước làm mềm vải), nước rửa chén, nước lau sàn, nước tẩy Javel, nước lau kính, nước tẩy toilet… mang thương hiệu LIX.

Hiện, Lixco có mặt tại các hệ thống siêu thị lớn như: Co.op Mart, Big C, Mega Market, Lotte, Aeon, Winmart, Bách Hóa Xanh, Satra, Emart, Go & Top Market, BRGMart,... Ngoài ra Công ty cũng sản xuất nhãn hàng riêng cho Co.op Mart, Big C, Mega Market, Winmart, Lotte, Bách Hóa Xanh.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần trong quý 1/2024 của LIX đạt 730 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, LNTT và LNST lần lượt đạt 55 tỷ và 44 tỷ đồng, gần như đi ngang so với quý 1/2023.

Năm nay, LIX lên kế hoạch doanh thu 2.872 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 240 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 3% giảm 2%. LIX dự kiến mở rộng thị trường và phát triển thương hiệu LIX, tái cấu trúc các bộ phận, phát triển bền vững với các dòng sản phẩm mới như mỹ phẩm Bondy care và Iron&Stone, phát triển kênh horeca...

Như vậy sau quý đầu tiên, LIX đã hoàn thành khoảng 23% mục tiêu lợi nhuận năm. Trong quý 2, công ty lên kế hoạch doanh thu thuần đạt 724 tỷ và LNTT 60 tỷ.

Trên thị trường, thị giá LIX đang trong đà tăng tốt, từ đầu năm 2024 LIX tăng gần 38%, hiện đạt 71.000 đồng/cp - trở lại sát vùng đỉnh lịch sử 72.400 đồng/cp vừa thiết lập hồi đầu tháng 4 vừa qua.

Cần nói rằng dù thị giá bứt tốc về đỉnh nhưng giao dịch cổ phiếu LIX không quá sôi động, thanh khoản hầu hết dưới 10.000 cổ phiếu/phiên. Điều này do cơ cấu cổ đông LIX khá cô đặc khi Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) nắm 51% vốn tương ứng 16,5 triệu cổ phiếu.