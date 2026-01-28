Một hãng giao vận vừa sa thải thêm 30.000 nhân sự, ít nhất 24 cơ sở sẽ dừng hoạt động hoàn toàn

UPS thông báo dự kiến cắt giảm tới 30.000 việc làm trong năm nay, như một phần trong chiến lược tiếp tục tiết giảm chi phí và củng cố biên lợi nhuận.

Trước đó, vào năm ngoái, công ty giao nhận này đã loại bỏ khoảng 62.000 vị trí, bao gồm tài xế toàn thời gian, công nhân kho bãi, đội ngũ quản lý và lao động thời vụ. Theo UPS, kế hoạch sa thải mới xuất phát từ triển vọng khối lượng bưu kiện suy giảm, đặc biệt trong bối cảnh hãng dự kiến vận chuyển ít hàng hơn cho Amazon – khách hàng lớn nhất nhưng ngày càng kém hiệu quả về lợi nhuận.

Động thái của UPS có thể làm gia tăng thêm những lo ngại về thị trường lao động Mỹ. Dù tỷ lệ thất nghiệp chỉ nhích nhẹ trong những tháng gần đây, tốc độ tuyển dụng đã chậm lại rõ rệt. Niềm tin tiêu dùng cũng sụt giảm mạnh trong tháng này, một phần do ngày càng nhiều người Mỹ cho rằng việc tìm kiếm việc làm trở nên “khó khăn”, theo khảo sát của Hội đồng Nghiên cứu Kinh tế (Conference Board).

Ông Brian Dykes, Giám đốc Tài chính của UPS, cho biết các đợt cắt giảm năm nay sẽ chủ yếu tập trung vào “các vị trí vận hành”, bao gồm nhân viên giao hàng và kho bãi. Theo ông, việc tinh giản nhân sự sẽ được thực hiện thông qua giảm dần số lượng lao động nghỉ việc tự nhiên, đồng thời đề xuất chương trình tự nguyện thôi việc đối với các tài xế toàn thời gian. Năm ngoái, UPS từng tuyên bố thu hẹp đáng kể hoạt động với Amazon do mảng này không còn mang lại lợi nhuận như kỳ vọng.

Thông tin về kế hoạch cắt giảm nhân sự được UPS công bố cùng ngày với báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025. Theo đó, lợi nhuận ròng năm ngoái đạt 5,57 tỷ USD, giảm gần 4% so với mức 5,78 tỷ USD của năm 2024.

Tính đến đầu năm ngoái, UPS có khoảng 500.000 nhân viên, trong đó gần 300.000 người là thành viên công đoàn Teamsters. Đại diện công đoàn này hiện chưa đưa ra bình luận về kế hoạch sa thải mới.

Ban lãnh đạo UPS đang tiến hành tái cấu trúc toàn diện nhằm bảo vệ biên lợi nhuận trong bối cảnh ngành vận chuyển hàng hóa đối mặt nhiều thách thức. Năm ngoái, công ty chịu ảnh hưởng nặng nề từ việc sụt giảm các lô hàng giá trị thấp từ Trung Quốc, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế đối với nhóm hàng hóa này.

Song song với cắt giảm nhân sự, UPS cũng đẩy mạnh đóng cửa cơ sở và tự động hóa. Trong năm ngoái, hãng đã đóng cửa 93 cơ sở và triển khai tự động hóa tại 57 địa điểm. Ông Dykes cho biết UPS đã xác định thêm 24 tòa nhà sẽ đóng cửa trong nửa đầu năm nay, và con số này có thể còn tăng.

Trên thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư dường như đánh giá tích cực những nỗ lực cải tổ của UPS. Cổ phiếu công ty đã tăng hơn 35% so với mức đáy năm ngoái. Tuy nhiên, xét trong vòng một năm, cổ phiếu UPS vẫn giảm 18%, trái ngược với mức tăng 11% của cổ phiếu FedEx.

Phát biểu trong cuộc họp với nhà đầu tư hôm thứ Ba, bà Carol Tomé, Giám đốc điều hành UPS, khẳng định “năm 2025 là một năm có nhiều bước tiến quan trọng đối với UPS”.

Liên quan đến hoạt động hàng không, UPS cho biết hãng đã ngừng khai thác toàn bộ đội bay MD-11 kể từ quý IV/2025. Quyết định này được đưa ra sau vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào tháng 11 tại Louisville, bang Kentucky, khiến 3 thành viên phi hành đoàn và 12 người dưới mặt đất thiệt mạng. Chiếc máy bay gặp nạn là mẫu MD-11F, do McDonnell Douglas sản xuất – hãng sau đó đã được Boeing mua lại vào những năm 1990.

