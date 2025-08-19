Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một hệ thống gym tại TP.HCM thông báo đóng cửa, nhiều hội viên lo không được trả lại tiền

19-08-2025 - 18:28 PM | Doanh nghiệp

Nugym hiện có 3 cơ sở và tất cả đều nằm tại TP.HCM.

Hệ thống phòng tập NUGYM vừa thông báo tạm ngừng hoạt động toàn bộ chi nhánh kể từ ngày 15/8/2025 với lý do bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát. Thông báo được đăng tải trên fanpage chính thức của đơn vị, tuy nhiên lại không kèm theo phương án hoàn tiền hoặc quy đổi gói tập cho hội viên, khiến nhiều người bức xúc.

Theo thông tin, chuỗi phòng tập này có ba cơ sở tại TP.HCM, bao gồm chi nhánh 172B Tây Thạnh (quận Tân Phú), chi nhánh 672A - 62-63 Phan Văn Trị (quận Gò Vấp) và chi nhánh 33-35 Huỳnh Tịnh Của (quận 3). Hiện hội viên tại các chi nhánh đang phản ánh mạnh mẽ vì không chỉ bị gián đoạn tập luyện mà còn đối mặt nguy cơ mất trắng số tiền lớn đã đóng cho các gói tập và huấn luyện viên cá nhân kéo dài nhiều tháng đến nhiều năm.

Một hệ thống gym tại TP.HCM thông báo đóng cửa, nhiều hội viên lo không được trả lại tiền- Ảnh 1.

Trên các diễn đàn và nhóm mạng xã hội chuyên về mua bán, sang nhượng thẻ tập gym, nhiều người cho biết họ chỉ biết tin đóng cửa thông qua thông báo trên Facebook chứ không hề được báo trước. Một hội viên viết: "Nugym em nghe nói là phá sản mà bên đó không thông báo gì cho hội viên. Em muốn gom hết hội viên của Nugym còn thời hạn tập để lên đơn đòi lại tiền ạ". Nhiều người khác đề xuất tạo nhóm chung để cùng nhau khiếu nại, bởi từng có nhiều trường hợp phòng gym tại Việt Nam đóng cửa và hội viên gần như không thể đòi lại quyền lợi.

Một số khách hàng bày tỏ sự lo lắng khi họ đã bỏ ra số tiền rất lớn, trong đó có người mua gói huấn luyện cá nhân trị giá 45 triệu đồng, hay gói tập tới 42 tháng, nhưng hiện vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo về việc hoàn trả. 

Trước Nugym, chuỗi phòng gym Fit24 cũng từng bất ngờ tạm dừng hoạt động từ tháng 10/2024 với lý do tương tự, khiến hàng loạt hội viên mua gói tập dài hạn hoang mang vì không biết khi nào được quay trở lại tập luyện hoặc nhận hoàn tiền. Khi đó, nhiều luật sư cho rằng nếu doanh nghiệp không giải quyết quyền lợi cho hội viên thì có thể bị xem là đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, thậm chí có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản.

Hiện Nugym chỉ mới đưa ra lời xin lỗi và khẳng định tạm ngừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới mà chưa có động thái cụ thể về việc xử lý quyền lợi của khách hàng. 


Theo Thuý Hạnh

An ninh tiền tệ

