Một homestay tại chung cư The Sóng Vũng Tàu bị "tố" đặt camera quay lén, chĩa thẳng vào phòng vệ sinh

Theo thông tin từ báo Công thương, vào ngày 6/8, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều bài viết trên các hội nhóm bàn về du lịch, chia sẻ lại một câu chuyện bức xúc khi đi du lịch xảy ra tại một căn hộ chung cư cho khách du lịch thuê trên địa bàn TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo đó, khách du lịch với tên tài khoản Facebook L.L đã lên tiếng về trải nghiệm của bản thân mình. Vị khách này chia sẻ trên Cộng đồng Facebook “Vũng Tàu Review Tất Tần Tật” với nội dung: “Để đây cho mọi người đến The Sóng phải cẩn trọng nha! Tầng 31 Block A 16. Cho thuê mà gắn 2 cái camera nhưng khi nhận phòng không hề báo có camera bên trong! Chủ còn nói ngang ngược!”.

Bài đăng nhận được nhiều sự chú ý trên các trang MXH

Ngoài nội dung này, bài đăng còn kèm theo một số hình ảnh về vị trí đặt camera ngụy trạng, cuộc hội thoại giữa vị khách này và người được cho là chủ căn homestay.

Cụ thể, sau 2 ngày ở trong căn homestay đầy đủ tiện nghi, cô gái trẻ phát hiện trên trần có chiếc công tắc "lạ", nghi ngờ người này đã tháo xuống. Khi tháo xuống, cô gái này bất ngờ phát hiện đó là 1 chiếc camera được ngụy trang.

Chưa hết, cô gái này còn phát hiện thêm một chiếc camera được ngụy trang trong hộc tủ và chĩa thẳng vào phòng vệ sinh (toilet).

Camera ngụy trạng được đặt tại nhiều vị trí trong căn hộ (Ảnh: L.L.)

Ngay khi phát hiện sự việc, cô gái đã nhắn tin với người được cho là chủ của homestay này thì nhận được câu trả lời không thoả đáng. Thậm chí cô gái còn bị yêu cầu bồi thường vì phá hỏng camera.

Thông tin đi kèm cũng cho biết, khu homestay này có nhiều căn hộ hiện đại cho thuê với hồ bơi, khu vui chơi miễn phí.

Theo chuyên trang Du lịch +, thực tế, việc lắp camera trong căn hộ cho thuê, homestay để đảm bảo an ninh là lựa chọn của một số chủ nhà. Nhưng việc không thông báo rõ ràng trước với khách đặt phòng là điều cấm kỵ. Bởi, việc quay lén, chụp lén người khác là hành vi xâm phạm quyền đối với hình ảnh và quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của người bị chụp/quay lén theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

Theo tìm hiểu, khu căn hộ này là mô hình kinh doanh lưu trú theo hình thức condotel (căn hộ du lịch). Tuy nhiên, câu trả lời của chủ homestay đã gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của nhiều người.

Chị Huyền Phạm - người kinh doanh dịch vụ homestay tại căn hộ này, giải thích trên báo Lao Động: "Đây là chung cư gồm nhiều căn hộ được cấp phép kinh doanh nhận khách du lịch. Tổng cộng 1600 căn hộ, mỗi căn hộ sẽ có 1 chủ sở hữu riêng hoặc một chủ sở hữu có nhiều căn hộ. Các "host" (chủ nhà đón khách) là người thuê lại các căn hộ từ chủ sở hữu để kinh doanh du lịch, homestay".

Chị Phạm Hoàng Kiều My, nhân viên nhận đặt phòng tại đây, đính chính: "Căn hộ này gắn camera vì một số lý do riêng. Còn lại các khu vực hành lang của tòa nhà đều được trang bị camera an ninh, nhưng không có chuyện lắp đặt camera trong các căn hộ".

Camera ẩn được “ngụy trang” dưới dạng ổ công tắc điện. Ảnh: L.L.

Chị My cũng bác bỏ thông tin cho rằng việc lắp camera là phổ biến tại khu căn hộ cho thuê: "Nói 'The Sóng gắn đầy (camera) mà' là hoàn toàn sai sự thật. Điều này khiến uy tín, danh dự của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng theo".

Chị Phạm Huyền cũng chia sẻ, từ sau khi bài đăng của khách được lan truyền, nhiều người kinh doanh homestay đều chịu áp lực khi nhiều khách hàng hủy đặt phòng, bỏ cọc. Các thông tin xấu bị lan truyền với tốc độ chóng mặt, làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh trong tương lai.

Về phía cơ quan chức năng, lãnh đạo UBND Phường Thắng Tam (TP. Vũng Tàu) cho biết, chưa nhận được thông tin khiếu nại của người dân về sự việc trên. Công an Phường Thắng Tam đã tiến hành tìm hiểu nắm bắt thông tin.

Chúng tôi đã liên hệ với L.L nhưng tài khoản này chưa phản hồi.