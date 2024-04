Một huyện của Hải Phòng sắp lên thành phố, sẽ quy hoạch đô thị mới hơn 26.000 ha, là nơi xây "đảo tỷ phú" tương lai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Bộ Xây dựng vừa tổ chức hội nghị thẩm định Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đến năm 2045.



Theo Đồ án, phạm vi khu vực lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Thủy Nguyên và phần đảo Vũ Yên cùng mặt nước liền kề thuộc địa giới hành chính quận Hải An, với tổng diện tích khoảng 26.910,2ha.

Theo đó, phía Bắc giáp thị xã Đông Triều và thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; phía Đông giáp thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh; phía Tây giáp thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương và huyện An Dương, thành phố Hải Phòng; phía Nam giáp quận Hồng Bàng, quận Ngô Quyền và quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Mục tiêu quy hoạch nhằm cụ thể hoá những chiến lược, định hướng phát triển của quốc gia và của thành phố Hải Phòng; nâng tầm vị thế đô thị Thủy Nguyên trở thành trung tâm kinh tế đa ngành của thành phố Hải Phòng và của Đồng bằng sông Hồng.

Đô thị Thủy Nguyên được quy hoạch với tính chất là đô thị loại III vào năm 2025 hướng tới đô thị loại II năm 2035 với mô hình thành phố thuộc thành phố Hải Phòng; là trung tâm hành chính, chính trị mới của Thành phố Hải Phòng; là trung tâm nghề cá vùng duyên hải Bắc Bộ; là đô thị thông minh, sinh thái, thân thiện với môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh.

2 trung tâm chính 3 hành lang xanh và 7 khu phát triển

Theo Đồ án, đô thị Thủy Nguyên được định hướng phát triển theo mô hình 4 dải không gian: Đô thị - công nghiệp - đô thị sinh thái - nông nghiệp gắn với điều kiện tự nhiên (sông Cấm, sông Giá, sông Bạch Đằng, vùng núi đá vôi phía Bắc Thuỷ Nguyên); 2 trọng điểm phát triển đô thị liên kết Thuỷ Nguyên với các không gian chức năng của thành phố Hải Phòng và đầu mối liên kết mạng lưới giao thông liên vùng; 3 tuyến cảnh quan xanh đô thị.

Dự kiến toàn thành phố được phân bố thành 7 khu phát triển. Khu vực nội thị sẽ có 5 phân khu gồm: Khu vực phát triển đô thị trung tâm phía Đông; khu vực phát tiển đô thị trung tâm phía Tây; khu vực phát triển đô thị Minh Đức; khu vực phát triển đô thị Lưu Kỳ - Lưu Kiếm; khu vực phát triển đô thị Quảng Thanh. Tại khu vực ngoại thị sẽ có 2 phân khu gồm: Khu phát triển nông thôn phía Đông và khu vực phát triển nông thôn phía Tây.

Bên cạnh đó, Đồ án đưa ra các định hướng về quy hoạch hệ thống công nghiệp; hệ thống dịch vụ, thương mại; hệ thống hạ tầng du lịch; hệ thống nông, lâm, ngư nghiệp; mạng lưới công trình văn hóa; định hướng quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường…

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND thành phố Hải Phòng trong việc xây dựng, hoàn thiện Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên đến năm 2045.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng đồ án quy hoạch, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đề nghị UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo liên danh tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các chuyên gia thành viên Hội đồng, chú trọng mục tiêu của Đồ án nhằm đầu tư phát triển đô thị Thủy Nguyên thành thành phố văn minh, hiện đại trong tương lai; rà soát các chỉ tiêu sử dụng đất, chú ý tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan; rà soát, đảm bảo thống nhất, đồng bộ với quy hoạch cấp trên; sớm hoàn thiện hồ sơ Đồ án để UBND thành phố Hải Phòng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đến năm 2050, Thủy Nguyên lên thành phố

Ngày 30/3/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 323/QĐ-TTg phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, nội dung định hướng xây dựng huyện Thủy Nguyên thành thành phố thuộc thành phố là một căn cứ quan trọng trong quy hoạch tổng thể Hải Phòng. Thành phố sẽ xây dựng trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa gắn với đô thị mới Bắc sông Cấm.

Đến năm 2030, TP Hải Phòng sẽ có 9 quận gồm 7 quận hiện nay là Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An, Đồ Sơn, Kiến An, Dương Kinh và hai quận mới An Dương, Kiến Thụy, một thành phố loại 3 Thủy Nguyên và 5 huyện An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Bạch Long Vỹ, Cát Hải. Sau năm 2030, các huyện An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng được xây dựng thành thị xã, huyện Cát Hải thành quận biển đảo.

TP Thủy Nguyên có diện tích hơn 26.000 ha, định hướng là đô thị loại 3 vào năm 2025, hướng tới đô thị loại 2 vào năm 2035, đạt tiêu chí phát triển xanh - thông minh, gắn với trung tâm hành chính, chính trị mới của thành phố. Đến năm 2035, thành phố có khoảng 600.000 người và đến 2045 khoảng 725.000 người.

Hiện huyện Thủy Nguyên có dân số và diện tích lớn nhất TP Hải Phòng với 35 xã, 2 thị trấn, xấp xỉ 334.000 người.

Loạt dự án bất động sản khủng

Song hành với việc hoàn thiện đồ án quy hoạch, Thủy Nguyên vẫn đang tiếp tục triển khai nhiều công trình quan trọng đã được khởi công như: xây dựng cải tạo đường 359, đoạn từ xã Thủy Triều đến đường trục chính bến Rừng; xây dựng cầu Bến Rừng; cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10, đoạn từ cầu Đá Bạc đến cầu Kiền; xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352, đường Đỗ Mười kéo dài đến đường trục VSIP và phát triển đô thị vùng phụ cận...

Thủy Nguyên cũng là nơi xây dựng Trung tâm hành chính thành phố Hải Phòng với quy mô 324 ha, tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng. Đây là hạng mục cốt lõi trong quy hoạch phát triển không gian đô thị của thành phố về hướng Bắc, cũng là nền móng xây dựng thành phố mới Thủy Nguyên.

Trong đầu tư hạ tầng đô thị, hàng loại dự án khu đô thị mới như Vinhomes Vũ Yên, Hoàng Huy New City, Centa City Hải Phòng, Eco Gardenia, Khu đô thị Bắc sông Cấm… sẽ nâng tầm diện mạo đô thị của thành phố Thủy Nguyên.

Về công nghiệp, KCN Thủy Nguyên với diện tích dự kiến 319 ha, có tổng vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng đang dần hình thành. Đây là KCN sẽ nối tiếp KCN VSIP và KCN Nam Cầu Kiền, từ đây tạo thành trụ cột thế kiềng 3 chân bền vững cho công nghiệp Thủy Nguyên.

Đáng chú ý, dự án "Thành phố Đảo Hoàng gia" - "đảo tỷ phú" Vinhomes Royal Island tại đảo Vũ Yên, Hải Phòng do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư ra mắt vào tháng 3 vừa qua. Dự án có vốn đầu tư 55,870 tỷ đồng và quy mô 877,2 ha, trong đó diện tích bên đảo Vũ Yên là 872,6 ha và diện tích bên đất liền là 4,6 ha.

Vị trí Vinhomes Royal Island tại Hải Phòng

Bên cạnh dự án trên, Vingroup cùng các công ty thành viên cũng đầu tư nhiều dự án quy mô lớn tại Hải Phòng như khu đô thị Imperia, Marina, nhà máy ôtô VinFast. Vinhomes cũng có thể sớm triển khai dự án khu đô thị rộng khoảng 240 ha, vốn gần 1 tỷ USD ở phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh và hai xã Đông Phương, Đại Đồng, huyện Kiến Thụy. Cuối năm ngoái, Hải Phòng đã duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho dự án này.