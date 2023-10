Một khách sạn “chơi lớn” trong dịp sinh nhật 25 năm: Biến hội trường thành sàn diễn thời trang dân tộc, tổ chức giải thưởng nghệ thuật của riêng mình

‏Khách sạn Pan Pacific Hà Nội nổi bật trên khung cảnh thơ mộng của Hồ Tây với 324 phòng ở sang trọng và căn hộ dịch vụ đẳng cấp. Tách biệt hoàn toàn với những náo nhiệt và sôi động của thành phố bên ngoài, nơi đây còn được ví như một chốn "thiên đường ẩn náu". ‏

‏Tại đây, khách hàng dễ dàng tìm lại sự cân bằng cuộc sống, khi được thỏa sức hòa mình trong không gian thư thái, với hệ thống phòng tập, bể bơi, spa hiện đại, và trải nghiệm sự đa dạng của các nền văn hóa ẩm thực Á-Âu-Việt hội tụ.‏

‏Khách sạn thuộc Tập đoàn Pan Pacific - đơn vị sở hữu, quản lý hơn 50 khách sạn, khu nghỉ dưỡng và căn hộ dịch vụ toàn cầu, đứng sau ba thương hiệu nổi tiếng bao gồm: Pan Pacific, PARKROYAL COLLECTION, và PARKROYAL. Với trụ sở chính đặt tại Singapore, Tập đoàn Khách sạn Pan Pacific là thành viên Tập đoàn UOL - một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu Châu Á, với các danh mục đầu tư bất động sản nổi bật, đã được niêm yết trên sàn chứng khoán Singapore.‏

‏Ngày 26/9 vừa qua, Khách sạn Pan Pacific Hà Nội đã tổ chức "Dạ tiệc mùa thu - An Evening in Autumn"- Lễ kỷ niệm hành trình 25 năm đồng hành cùng các quý Khách hàng, quý Đối tác và tập thể nhân viên. Với chủ đề "Một chiều mùa thu Hà Nội" như một sự nối tiếp cho chủ đề "Một chiều Hà Nội" của Lễ Khai trương Khách sạn vào năm 1998, đây là một dịp đáng nhớ để ghi nhận những nỗ lực tận tâm cung cấp trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp của Pan Pacific Hà Nội trong suốt thời gian qua.‏

‏Trong 25 năm hoạt động, Khách sạn Pan Pacific Hà Nội luôn giữ vững và duy trì vị thế là một trong những khách sạn hàng đầu tại Hà Nội với những giải thưởng như "Luxury Contemporary Hotel in Hanoi" (The Guide Awards 2018), "Luxury Rooftop View Hotel" (World Luxury Hotel Awards 2018), Travelers’ Choice (TripAdvisor Awards 2021 & TripAdvisor Awards 2022), "Luxury City Hotel" (World Luxury Hotel Awards 2023),...‏

‏Lễ kỷ niệm còn có sự tham dự của bà Tan-Wee Wei Ling - Giám đốc Hợp tác Bền vững, Lối sống và Tài sản của Tập đoàn Khách sạn Pan Pacific (PPHG). Với cương vị là người đại diện phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm, bên cạnh việc tri ân các quý Đối tác, quý Khách hàng và tập thể nhân viên, bà Tan đã nhấn mạnh rằng trách nhiệm xã hội và giá trị cộng đồng sẽ luôn là kim chỉ nam trong mọi hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Khách sạn Pan Pacific (PPHG) nói chung và Pan Pacific Hà Nội nói riêng.‏

‏Cũng tại buổi tiệc này, NTK Ngọc Anh - chủ thương hiệu La Pham, đã mang tới một màn trình diễn thời trang H’Mong đầy ấn tượng. ‏

‏Đây cũng là dấu ấn cho chặng đường đồng hành không ngừng trong những dự án từ thiện dành cho đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và cho cộng đồng nói chung của khách sạn như: chiến dịch "Cộng Đồng Yêu Thương" dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, chiến dịch "Mùa Đông We Care" - tủ quần áo thiện nguyện, triển lãm "Trái Tim Rộng Mở - Heart for Autism" kêu gọi ủng hộ cho trẻ em nhỏ mắc chứng tự kỷ, đêm Hòa nhạc ký kết thỏa thuận hợp tác cùng Facing The World nhằm gây quỹ hỗ trợ những trẻ em thiếu may mắn bị dị tật sọ mặt tại Việt Nam,...‏

‏Vừa qua, Khách sạn Pan Pacific Hà Nội cũng ra mắt Giải thưởng Nghệ thuật Pan Pan Pacific Hà Nội, thông qua việc phát động cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Sắc Màu Nguồn Cội – Inspiring Tradition" nhằm ủng hộ và góp phần ươm mầm những tài năng nghệ thuật trẻ triển vọng tại Việt Nam. ‏

‏Theo kế hoạch, cuộc thi sẽ dành cho 2 nhóm đối tượng, bao gồm tất cả các sinh viên đang theo học tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam; và người khuyết tật (từ 19 đến 35 tuổi) là cựu thành viên hoặc các học sinh đang học tập, sinh hoạt tại trung tâm, cơ sở trực thuộc Hội cứu trợ trẻ em khuyết tật; Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi; Liên hiệp Hội về người khuyết tật và các tổ chức liên quan.‏