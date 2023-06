Một kiểu trải nghiệm trị liệu của người giàu: Du lịch chữa lành, làm mới tâm hồn, tái tạo sức sống

Với tôn chỉ trở thành điểm đến nuôi dưỡng tâm trí, cơ thể và tinh thần, Four Seasons The Nam Hai, Hội An - một điểm du lịch nổi tiếng mở ra chương trình phục hồi sức khoẻ toàn diện cùng các chuyên gia hàng đầu thế giới về Diện Chẩn và Trị liệu chữa lành năng lượng, cùng trải nghiệm nghỉ dưỡng Mùa Xanh 2023 trong 3 đêm mang tên “Tái Tạo Sức Sống”. Đây là các hoạt động mới nhất trong chương trình chữa lành, kết nối và chánh niệm của Heart of the Earth Spa thuộc khu nghỉ dưỡng cao cấp - điểm đến được giới nhà giàu cực kỳ ưa chuộng.

Cùng các bậc thầy nổi tiếng thế giới khai mở tiềm năng sức khoẻ

Không chỉ nổi tiếng về tinh thần chánh niệm xuyên suốt trong từng hoạt động chăm sóc sức khoẻ thân – tâm – trí toàn diện, trung tâm chăm sóc sức khoẻ đạt nhiều giấy chứng nhận có giá trị. Theo tìm hiểu, chương trình đã được diễn ra trong nhiều năm và luôn được du khách trong nước lẫn quốc tế yêu thích và chờ đợi. Trong lịch trình của mùa hè năm nay, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm kỹ thuật trị liệu của ông Alex Scrimgeour - chuyên gia về Diện Chẩn và bấm huyệt toàn thân, cùng ông Raaj Nair - nhà trị liệu chữa lành năng lượng.

Chương trình trị liệu theo phương pháp Diện Chẩn và bấm huyệt toàn thân chuyên về giải toả căng thẳng, chấn thương và được đào tạo các phương thức trị liệu từ Tui-Na đến Mát-xa Thái, bấm huyệt đến khí công giúp mọi người đạt được trạng thái sức khoẻ và hạnh phúc tối ưu. Hơn nữa, phương pháp này còn giúp khai mở một hành trình giảm căng thẳng và trẻ hóa sâu sắc.

Bên cạnh đó, khách lưu trú cũng có cơ hội trải nghiệm trực tiếp chương trình trị liệu tâm lý năng lượng bởi ông Raaj Nair diễn ra từ ngày 3 đến 15 tháng 8. Là một chuyên gia chữa lành có chứng chỉ về trị liệu tâm lý năng lượng, cách thức tiếp cận của ông Raaj Nair là sự pha trộn mạnh mẽ giữa thực tiễn và tinh thần, sử dụng "cơ thể năng lượng" chữa lành cơ thể vật lý. Các buổi trị liệu tâm lý năng lượng của ông hỗ trợ giải quyết đa dạng tình trạng như trầm cảm, chấn thương, ám ảnh và các dạng nghiện.

Đánh thức giác quan và kết nối với nhịp đập của Đất Mẹ

Bên cạnh những buổi trị liệu cùng các bậc thầy nổi tiếng thế giới, chương trình “Tái Tạo Sức Sống” cũng nhận được quan tâm không kém.

“Mục tiêu của chúng tôi với chương trình là mang đến cho du khách cơ hội ngắt kết nối với những bộn bề thường nhật. Chúng tôi rất coi trọng cam kết xây dựng một địa điểm nghỉ dưỡng chữa lành đúng nghĩa, bằng việc tạo ra không gian và thời gian thích hợp để mọi người làm mới mọi giác quan, gắn kết lại cùng nhau, tìm tới sự bình yên và tĩnh lặng. Đó là những món quà vô giá cho bản tâm mỗi người” – Bà Oanh Ngô, Trưởng bộ phận Spa chia sẻ.

Nghi thức thứ hai mang tên Bài Ca Đất Mẹ Nam Hải, cũng bắt đầu với trải nghiệm chén hát pha lê để làm dịu tâm trí và cơ thể, sau đó là xông trầm hương Việt Nam để giải tỏa luồng khí, tẩy tế bào chết và tắm bằng các loại thảo mộc từ khu vườn tại khu nghỉ dưỡng. Tiếp theo du khách sẽ được mát-xa theo liệu trình phù hợp với từng trạng thái cơ thể, với hỗn hợp gừng để xoá tan căng thẳng trên cột sống và chuyển hoá năng lượng kém lưu thông bằng một âm thoa có đầu bằng đá quý đặt trên các huyệt đạo. Nghi thức điều trị cũng kết thúc bằng những âm thanh từ chén hát pha lê.

Nghi thức cuối cùng là Thiền Kén. Được bọc trong một chiếc võng lụa nhẹ nhàng treo trên không trung, du khách sẽ được hướng dẫn thực hành các bài tập thở và liên tưởng an nhiên nhằm mang lại cảm giác tĩnh tại sâu sắc và thư giãn toàn diện. Tất cả các phương pháp điều trị đều hoạt động trên năng lượng vi tế của cơ thể, giúp những người tham gia giải phóng những vết thương cảm xúc cũ và buông bỏ sự lo lắng.