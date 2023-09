Một loại hạt của Việt Nam đang được Indonesia vô cùng ưa chuộng: nhập khẩu tăng 3 chữ số, Việt Nam xuất khẩu đứng thứ 2 thế giới

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 8/2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt mức thấp 84,65 nghìn tấn, trị giá 258,47 triệu USD, giảm 22,3% về lượng và giảm 16,0% về trị giá so với tháng 7/2023, so với tháng 8/2022 giảm 25,1% về lượng và giảm 2,9% về trị giá. Tính chung 8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt xấp xỉ 1,2 triệu tấn, trị giá 2,96 tỷ USD, giảm 5,4% về lượng, nhưng tăng 3,1% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù lượng suy yếu, song giá cà phê xuất khẩu lại tăng mạnh 6 tháng liên tiếp. Tháng 8/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ghi nhận mức cao kỷ lục 3.054 USD/tấn, tăng 8,0% so với tháng 7/2023 và tăng 29,7% so với tháng 8/2022. Tính chung 8 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của nước ta đạt mức 2.463 USD/tấn, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 8/2023 so với tháng 8/2022, xuất khẩu cà phê sang hầu hết các thị trường truyền thống giảm, ngoại trừ Nhật Bản, Hà Lan, Indonesia. Tính chung 8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê sang các thị trường Đức, Tây Ban Nha, Bỉ giảm, nhưng xuất khẩu sang Ý, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nga, An-giê-ri, Hà Lan, Mê-hi-cô tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, trong 8 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê sang thị trường Indonesia tăng trưởng đến 3 con số.

Cụ thể, trong tháng 8/2023, xuất khẩu cà phê sang thị trường này đạt 1.776 tấn với kim ngạch 9,7 triệu USD, tăng 41,5% về lượng và tăng 44,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 8 tháng đầu năm, nước này nhập khẩu tổng cộng 30.033 tấn, kim ngạch đạt 93,8 triệu USD, tăng mạnh 157,8% về lượng và 118,6% về giá trị.

Ngược lại với đà tăng của giá chung, giá xuất khẩu bình quân 8 tháng sang Indonesia lại giảm nhẹ 15,2%, đạt mức 3.123 USD/tấn.

Theo Lãnh đạo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), giá cà phê đang ở mức cao nhất trong vòng 30 năm qua. Tuy nhiên, lượng dự trữ hiện đang rất ít. Điều này dẫn đến lượng cà phê xuất khẩu từ tháng 8 đến tháng 10 có thể giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo VICOFA, thời gian qua, nhiều nhà vườn chuyển từ trồng cà phê sang trồng cây ăn quả. Ngoài ra, vườn cà phê thâm canh nay cũng được nông dân trồng xen canh cây sầu riêng khiến sản lượng cà phê của nước ta sụt giảm.

VICOFA ước tính, sản lượng cà phê năm nay giảm 10-15% do thời tiết không thuận. Tuy nhiên, xuất khẩu cà phê từ nay đến cuối năm vẫn khả quan do cầu tăng, trong khi cung không được cải thiện.

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lượng cà phê xuất khẩu cả năm 2023 sẽ đạt khoảng 1,72 triệu tấn, thu về 4,2 tỷ USD.

Theo số liệu của Tổ chức Cà phê Quốc tế, Việt Nam là nước đứng thứ 2 thế giới về thị phần xuất khẩu cà phê (giai đoạn tháng 2/2021-1/2022), chỉ xếp sau Brazil.