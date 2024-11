Một loại hình bất động sản không bao giờ lo "ế", nhu cầu ngày càng tăng

Theo khảo sát giao dịch phát sinh chủ yếu ở nhóm sản phẩm có sự kết nối hạ tầng giao thông hoàn thiện, pháp lý an toàn và có động lực tăng trưởng bền vững, tập trung ở các tỉnh có lợi thế về công nghiệp, đón dòng vốn FDI lớn như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang… và tập trung vào lĩnh vực công nghệ cao như: điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và năng lượng tái tạo.

Sự phát triển của các lĩnh vực trên tác động trực tiếp đến bất động sản công nghiệp nhờ việc gia tăng nhu cầu về nhà xưởng đáp ứng tốt yêu cầu cơ sở hạ tầng, dịch vụ.

Bất động sản công nghiệp trong quý nổi bật đến từ một số dự án được phê duyệt đầu tư, khởi công như: Cụm công nghiệp Nam Phúc Thọ - giai đoạn 1 có quy mô 41,7 ha; Cụm công nghiệp Thiết Bình xã Vân Hà, huyện Đông Anh có quy mô 20,98 ha; Cụm công nghiệp Liên Hà 2, xã Liên Hà, huyện Đông Anh có quy mô 21,99 ha; Cụm công nghiệp Dục Tú, xã Dục Tú có quy mô 15ha; Cụm công nghiệp Thụy Lâm, xã Thụy Lâm có quy mô 17 ha; Khu công nghiệp Đồng Văn V, giai đoạn 1 thuộc phường Tiên Nội, các xã Tiên Ngoại và Yên Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, có quy mô sử dụng đất 237,29 ha,…

Giá cho thuê đất bình quân cơ bản ổn định trong khi giá cho thuê nhà xưởng xây sẵn, kho bãi trong quý III/2024 có xu hướng giảm nhẹ so với quý trước. Giá cho thuê bình quân tại các khu công nghiệp phổ biến hiện nay là khoảng 3,5-5,5 USD/m 2 /tháng.

Giá cho thuê nhà xưởng tại một số khu công nghiệp như sau: Tại khu công nghiệp Châu Sơn, Hà Nam có giá cho thuê khoảng 3.5$/m 2 /tháng; KCN Tân Bình gần sân bay Tân Sơn Nhất có giá cho thuê khoảng 5$/m 2 /tháng; KCN Deep C II Hải Phòng có giá cho thuê khoảng 4,7$/m 2 /tháng; Khu công nghiệp Nam Đình Vũ, Hải Phòng có giá cho thuê khoảng 4,8$/m 2 /tháng; Khu công nghiệp Yên Phong 2C tỉnh Bắc Ninh có giá cho thuê khoảng 5,5$/m 2 /tháng; KCN Lộc An Bình Sơn tỉnh Đồng Nai có giá cho thuê khoảng 4,6$/m 2 /tháng; Khu công nghiệp Long Hậu - Long An có giá cho thuê khoảng 5,5$/m 2 /tháng; KCN Yên Bình tỉnh Thái Nguyên có giá cho thuê khoảng 4,2$/m 2 /tháng.

Theo báo cáo từ Shinhan Securities, trong 9 tháng đầu năm 2024, vốn FDI giải ngân đạt 17,34 tỷ USD, tăng 8,9% so với năm trước. Dòng vốn tập trung vào miền Bắc như Bắc Ninh, Hải Phòng, và Hưng Yên, nhờ chi phí thuê thấp hơn và tiềm năng phát triển. Cơ cấu dòng vốn FDI phản ánh sự tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo (63%) và bất động sản (18%), cho thấy mảng KCN vẫn là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Shinhan Securities dự báo giá thuê đất khu công nghiệp sẽ tiếp tục tăng 5-10% mỗi năm cho đến năm 2025, với tỷ lệ lấp đầy dự kiến duy trì ổn định tại 84% ở miền Bắc và 93% ở miền Nam. Động lực tăng trưởng dựa trên nhu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp công nghệ và thương mại điện tử, những lĩnh vực được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng mạnh mẽ trong tương lai gần.