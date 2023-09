Một loại nông sản từ Úc đang ồ ạt tràn vào Việt Nam với giá rẻ bất ngờ: Chi mạnh tay “gom hàng” trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu đứng thứ 3 thế giới

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu bông các loại của Việt Nam trong tháng 8/2023 đạt 121.869 tấn với kim ngạch hơn 245,15 triệu USD, giảm 6% về lượng và giảm 8% về trị giá so với tháng 7/2023. Tính chung trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu 880.664 tấn bông các loại với kim ngạch hơn 1,91 tỷ USD, giảm 4,3% về lượng nhưng giảm mạnh 24,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Giá nhập khẩu bình quân trong 8 tháng đầu năm đạt 2.178 USD/tấn, giảm 27,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong 8 tháng đầu năm, Úc là nhà cung cấp bông các loại lớn thứ 3 của Việt Nam và đang chứng kiến mức tăng trưởng cả về lượng lẫn kim ngạch. Cụ thể, nhập khẩu bông các loại từ Úc vào nước ta trong tháng 8 đạt 62.190 tấn với kim ngạch hơn 132,64 triệu USD, tăng 10% về lượng nhưng giảm 27% về trị giá so với tháng 8/2022.

Tính chung trong 8 tháng đầu năm, Úc đã xuất khẩu sang Việt Nam 234.555 tấn bông các loại và thu về hơn 528,5 triệu USD, tăng 68% về lượng và tăng 28% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022 và chiếm tỷ trọng 27% về cả lượng lẫn kim ngạch nhập khẩu bông của nước ta.

Đáng chú ý giá nhập khẩu bình quân bông các loại từ thị trường Úc đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Trong 8 tháng đầu năm, giá nhập khẩu bông bình quân từ Úc đạt 2.258 USD/tấn, giảm mạnh 32% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong năm 2022, Việt Nam đã chi hơn 1,2 tỷ USD để nhập khẩu mặt hàng này từ Úc, chiếm tỷ trọng 31% trong cơ cấu nhập khẩu bông các loại của Việt Nam trong cả năm 2022.

Việt Nam là quốc gia nhập khẩu bông lớn thứ 3 thế giới với sản lượng tiêu thụ 1,5 triệu tấn/năm, là quốc gia xuất khẩu xơ sợi đứng thứ 6 thế giới đồng thời là nhà xuất khẩu hàng dệt may thứ 3 thế giới – chỉ sau Trung Quốc và Bangladesh. Năm 2022 xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt 44,5 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2021 và xuất khẩu xơ sợi dệt các loại đạt 2,54 tỷ USD, giảm nhẹ 4,3% về lượng và giảm 0,2% về trị giá so với năm 2021.

Theo ICAC, sản lượng sản xuất bông sợi toàn cầu ước tính giảm 6% so với năm trước, xuống còn 24,6 triệu tấn. Đây là mức giảm thứ hai liên tiếp kể từ năm 2022. Nguyên nhân chính là do giá bông sợi thấp hơn so với các nguyên liệu thay thế như polyester và visco, khiến cho các nhà sản xuất bông sợi giảm diện tích gieo trồng và đầu tư. Ngoài ra, các yếu tố khách quan như thiên tai, hạn hán và dịch bệnh cũng gây ảnh hưởng xấu đến năng suất và chất lượng của cây bông. Các quốc gia sản xuất bông sợi lớn nhất như Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ và Brazil đều có sản lượng giảm so với năm trước.