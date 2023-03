Một mặt hàng Hàn Quốc đang mạnh tay gom từ Việt Nam do sản lượng chỉ bằng 1/10, xuất khẩu hơn 700 triệu USD trong năm 2022

Ảnh minh họa

Theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), giá trị xuất khẩu viên nén gỗ tăng mạnh trong năm 2022 với lượng xuất khẩu đạt trên 4,88 triệu tấn, tăng 39,35% so với năm 2021. Giá trị xuất khẩu năm 2022 đạt trên 787 triệu USD, tăng hơn 90% so với năm 2021. Lượng và giá trị xuất khẩu hàng tháng trong năm 2022 hầu như tăng mạnh so với cùng kỳ 2021.

Đáng chú ý, giá viên nén xuất khẩu trung bình năm 2022 ở mức cao kỷ lục so trong 10 năm trở lại đây. Giá viên nén đã tăng liên tục kể từ tháng 1 và có dấu hiệu hơi chững lại trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 9, bật tăng trở lại sau đó và đạt mức kỷ lục hơn 189 USD/tấn vào tháng 12/2022.

Đáng chú ý, Hàn Quốc đang ngày càng mạnh tay nhập khẩu mặt hàng này của Việt Nam. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong năm 2022, Hàn Quốc đã nhập từ Việt Nam 2,2 triệu tấn viên nén gỗ, chiếm hơn 58% lượng nhập khẩu.

Có thể nói viên nén gỗ của Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong năng lượng của Hàn Quốc. Nguyên nhân của sự tăng mạnh trong nhập khẩu này là do ngành gỗ của Hàn Quốc còn gặp nhiều khó khăn, sản lượng gỗ thu hoạch hàng năm của quốc gia này chỉ bằng 1/10 so với sản lượng gỗ của Việt Nam. Do đó đang ghi nhận thiếu hụt nguyên liệu trầm trọng để sản xuất viên nén. Điện sinh khối tại Hàn Quốc chủ yếu là nhiệt điện sử dụng nguyên liệu viên nén để đốt cháy và tạo nhiệt phát điện. Tuy chiếm tỷ trọng rất nhỏ, nhưng công suất phát điện sử dụng viên nén tại Hàn Quốc đã tăng rất nhanh trong những năm gần đây.

Trong năm 2023, dự báo nhu cầu viên nén gỗ của Hàn Quốc vẫn sẽ duy trì ở mức cao, đạt 5 triệu tấn. Trong đó sản xuất trong nước dự báo chỉ chiếm 743.000 tấn và 4,17 triệu tấn sẽ đến từ nhập khẩu.

3 nhà cung cấp chính của Hàn Quốc là Việt Nam, Indonesia và Malaysia. Trong năm 2022, tổng nhập khẩu viên nén gỗ từ 3 quốc gia này chiếm đến 95% tổng lượng nhập khẩu.

Theo Viện Khoa học Lâm nghiệp Quốc gia Hàn Quốc, diện tích lãnh thổ của Hàn Quốc là 10 triệu ha, trong đó diện tích rừng 6,3 triệu ha, lượng gỗ thô sản xuất 4,3 triệu tấn/năm. Trong khi Việt Nam có diện tich đất tự nhiên 33,8 triệu ha, trong đó có 14,8 triệu ha rừng, sản lượng gỗ thô thu hoạch hàng năm lên đến 30- 57,3 triệu m3.

Hiện Việt Nam là quốc gia cung ứng viên nén lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ. Dự kiến sự khan hiếm mặt hàng này trên thế giới sẽ tác động trực tiếp tới các hoạt động sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2023.