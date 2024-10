Nếu bạn còn chi nhiều tiền cho 5 thứ này thì xin khuyên thật: Tương lai khó mà "sáng" được

1. Cafe, đồ uống hàng ngày

Thỉnh thoảng chúng ta đều thích thưởng cho bản thân một ly cafe hay cốc trà sữa. Điều này không có gì sai, vì chúng có thể đem lại cảm giác vui vẻ và ngon miệng trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu ngày nào cũng mua một ly nước trên đường đi làm thì có thể bạn đang tiêu nhiều cho đồ uống. Đồng thời, trà sữa và cafe chứa đường, đều không tốt cho sức khoẻ.

Tốt nhất là bạn nên cắt giảm chi phí này bằng cách tự pha cafe, hoặc nước uống detox ở nhà và mang theo trong bình khi đi làm. Hoặc bạn có thể uống nước ở công ty để tiết kiệm tiền.

2. Ăn trưa ngoài hàng

Ăn trưa ngoài quán là thói quen của nhiều dân văn phòng. Nhiều người nói rằng cuộc sống dân văn phòng mệt mỏi nên gọi đồ ăn vào giờ nghỉ trưa là cách để họ thư giãn và giải toả căng thẳng. Bên cạnh đó, một ngày làm việc đã đủ mệt mỏi nên họ muốn tiết kiệm thời gian và công sức trong việc chuẩn bị thức ăn mang đi.

Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm cách tiết kiệm thì hãy cân nhắc cắt giảm khoản ăn trưa bên ngoài. Đây là khoản khá tốn kém. Thay vào đó, bạn nên tự làm đồ ăn ở nhà, mang đi và giảm tần suất ăn ngoài.

3. Đăng ký các dịch vụ ít hoặc không có nhu cầu sử dụng

Nhiều người đăng ký Netflix trong khi họ bận rộn cả ngày, tối về chỉ muốn đi ngủ hoặc xem các video ngắn trên các nền tảng miễn phí. Có người lại mua gói Internet ở nhà trong khi họ đã dùng gói 4G. Người khác lại đăng ký gói tập gym nhưng cả tháng chẳng bao giờ đến phòng tập,... Thành thật mà nói, đây là những khoản chi vô cùng lãng phí.

Nhiều người rơi vào bẫy "đăng ký dùng thử miễn phí" rồi sau đó quên hủy dịch vụ, khiến họ mất một khoản tiền đáng kể. Những thứ này thường được tự động thanh toán, sau đó mọi người thậm chí không nhận ra việc họ đang trả tiền cho thứ họ thậm chí không sử dụng.

Giải pháp dễ nhất cho vấn đề này là bạn hãy cân nhắc nhu cầu cá nhân, chọn ra một vài dịch vụ bạn thực sự cần và sẽ dành nhiều thời gian cho chúng. Ngoài ra, bạn cũng nên kiểm tra sao kê ngân hàng để xem có dịch vụ nào đang thanh toán mà bạn chưa sử dụng gần đây hay không, sau đó nhấn nút hủy chúng.

4. Mua đồ giảm giá

Sức hấp dẫn của những mặt hàng dán nhãn "giảm giá" thật khó cưỡng lại. Chúng có thể giúp bạn tiết kiệm tiền sau khi mua, hoặc cũng là nguyên nhân khiến bạn mua những thứ không có nhu cầu sử dụng.

Nhiều người cho hay, khi đi mua sắm, họ không có ý định mua bất kỳ món đồ nào nhưng sau khi thấy mã giảm giá 10-30% trên sản phẩm, họ lại tha một đống vào giỏ hàng. Cứ như thế, họ chi rất nhiều tiền cho những thứ không phục vụ mục đích và nhu cầu tiêu dùng của bản thân và gia đình.

Khi đi mua hàng, mọi người đều hiểu về nguyên tắc tiêu dùng hợp lý, tức chỉ mua đồ theo nhu cầu cá nhân. Nhưng vào thời điểm thấy mã giảm giá, nguyên tắc này đã hoàn toàn biến mất. Bởi lẽ họ lầm tưởng rằng mình đã tiết kiệm vì mua được đồ rẻ. Cũng vì thế, hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mua hàng, kể cả khi chúng đã được gắn mác là hàng giảm giá.

Nếu bạn muốn mua đồ, trước tiên hãy cân nhắc xem bạn có bao nhiêu món đồ đó ở nhà, hoặc mặt hàng có thể thay thế chúng. Nếu món đồ đó không thực sự cần thiết thì tôi khuyên bạn đừng lãng phí tiền bạc vào chúng.

5. Chỉ mua hàng của thương hiệu lớn

Nhiều người là "tín đồ" của mặt hàng từ thương hiệu lớn. Vì họ cho rằng đồ từ thương hiệu đã được khẳng định vị thế, do đó kể cả có bỏ số tiền đắt thì cũng mua về hàng chất lượng cao. Tuy nhiên, thực tế là nhiều mặt hàng tiêu dùng chẳng hạn như đồ dùng vệ sinh và viên rửa chén,... của các thương hiệu nhỏ có mức giá phải chăng hơn. Do đó, bạn cần tìm hiểu kỹ về mức giá và chất lượng sản phẩm để không mua phải món đồ đắt hơn so với ngân sách cần bỏ ra.

Theo Sohu