Một nàng Hậu vừa trở thành Thủ khoa trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022, Trịnh Thùy Linh xuất sắc giành được ngôi vị Á hậu 1. Khác với 2 người đẹp cùng đăng quang cùng thời điểm là Hoa hậu Thanh Thủy và Á hậu 2 Ngọc Hằng, Á hậu Thùy Linh chọn hướng đi tập trung vào học vấn.

Mới đây nhất, nàng Hậu này thông báo mình đã chính thức trở thành Thủ khoa ngành Kinh doanh và Marketing, Đại học Coventry, Viện đào tạo quốc tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đây là chương trình học liên kết quốc tế giữa Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Coventry (Anh).

Trên trang cá nhân, nàng Hậu viết: "I dit it, graduated with First Class Honours" (Tạm dịch: Tôi đã làm được, tốt nghiệp cử nhân danh dự hạng nhất).

Á hậu Trịnh Thùy Linh xinh tươi trong lễ tốt nghiệp (Nguồn: Facebook nhân vật)

Khoảnh khắc nhận giấy khen với thành tích Thủ khoa của Thùy Linh (Nguồn: Facebook nhân vật)

Chia sẻ trên kênh TikTok của Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Thùy Linh cảm thấy vô cùng vinh dự khi trở thành Thủ khoa kỳ tốt nghiệp tháng 8 năm 2024 của Viện đào tạo quốc tế.

Vừa đảm nhận vị trí Á hậu, vừa phải cố gắng học tập thật tốt đôi khi khiến nàng Hậu gặp nhiều khó khăn trong việc cân bằng thời gian: "Bên cạnh công việc, Thùy Linh phải biết cân bằng thời gian để làm sao có thể hoàn thành trước hết deadline đúng hạn, hơn hết Thùy Linh cũng mong muốn điểm số của mình cũng đạt thật là tốt để không phụ lòng mong ngóng của tất cả mọi người".

Á hậu Thùy Linh chia sẻ cảm xúc khi trở thành Thủ khoa của Viện đào tạo quốc tế NEU (Nguồn TikTok: ibd.neu)

Về lời khuyên cho các bạn trẻ để duy trì thành tích học tập tốt, Á hậu Thùy Linh tâm sự: "Các bạn hãy chăm chú lắng nghe bài giảng ở trên lớp, vì bài giảng ở trên lớp rất quan trọng. Bản thân Linh luôn tập trung 100% mỗi khi mình đi học ở trên trường để làm sao thu nạp được nhiều kiến thức nhất có thể và mình nhớ những kiến thức đó, rồi về nhà ôn tập và làm lại bài một cách đầy đủ và chỉn chu".

Ngoài ra, theo tiết lộ, Á hậu Trịnh Thùy Linh cũng nhận được học bổng hệ cao học do Viện đào tạo quốc tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân trao tặng. Chia sẻ về tương lai, người đẹp có dự định học lên cao học. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Thùy Linh muốn hoàn thành thật tốt nhiệm kỳ của một Á hậu, Hoa hậu Việt Nam 2022.

Á hậu Trịnh Thùy Linh còn nhận được học bổng hệ cao học do Viện đào tạo quốc tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân trao tặng (Nguồn: Facebook nhân vật)

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là một trường đại học định hướng nghiên cứu đầu ngành trong khối các trường đào tạo về Kinh tế, Quản lý và Quản trị kinh doanh ở Việt Nam, nằm trong nhóm các trường Đại học, Học viện trọng điểm của Việt Nam.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, điểm chuẩn của trường nằm ở ngưỡng rất cao. Theo đó, nhiều ngành có trường có điểm trúng tuyển trên 27. Trong đó, ở thang điểm 30, ngành Quan hệ công chúng cao nhất với 28,18 điểm, nghĩa là thí sinh phải đạt gần 9,4 điểm/môn mới đỗ. Xếp ngay sau là Thương mại điện tử có điểm chuẩn là 28,02. Với thang 40, ngưỡng trúng tuyển cao nhất là 37,49 tại ngành Truyền thông Marketing.

