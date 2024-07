Một ngân hàng sắp phát hành hơn 431 triệu cổ phiếu để thưởng cho cổ đông

Ảnh minh họa

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB - Mã: VIB) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng là ngày 23/8/2024.

Theo đó, VIB sẽ phát hành thêm gần 431,3 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỷ lệ 17% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 17 cổ phiếu mới). Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 4.312,6 tỷ đồng, nguồn phát hành là quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại tính đến cuối năm 2023. Sau đợt phát hành trên, vốn điều lệ của VIB dự kiến sẽ tăng thêm gần 4.313 tỷ đồng.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của VIB đã thông qua kế hoạch chia cổ tức với tỷ lệ 29,5% trên vốn điều lệ. Trong đó, mức chia cổ tức bằng tiền mặt tối đa là 12,5%, chia cổ tức bằng cổ phiếu là 17%.

Vưa qua, VIB đã hoàn tất hai đợt chi trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông với tổng tỷ lệ là 12,5%, số tiền sử dụng để chi trả là 3.171 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh của VIB, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt hơn 4.600 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) vẫn duy trì ở mức 21%

Tính đến 30/6/2024, tổng tài sản VIB đạt hơn 431.000 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Huy động vốn tăng 5%, cao hơn so với trung bình ngành ngân hàng chỉ 1,5%. Dư nợ tín dụng tính đến hết quý 2 đạt gần 280.000 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm