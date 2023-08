Một ngành tưởng không hot, nhưng tỷ lệ ra trường có việc làm tăng vèo tới 96%, mức lương hấp dẫn hơn nhiều người vẫn nghĩ

‏Ngành học có cơ hội việc làm rộng mở hơn bao giờ hết‏

‏Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế và trái đất đang trên đà suy thoái môi trường sống, nguồn nhân lực cho các lĩnh vực Môi trường và Sức khỏe có nhu cầu ngày càng tăng, việc làm của ngành Môi trường trở nên đa dạng hơn.‏

‏Hiện nay tại tất cả các công ty, nhà máy sản xuất chuyên nghiệp hầu như đều cần kỹ sư môi trường để thực hiện công tác quản lý, sáng chế, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, công nghệ, quy trình phục vụ con người theo hướng xanh, sạch, tiết kiệm và bảo vệ môi trường. Ngành Kỹ thuật môi trường vì thế nằm trong nhóm những ngành học đang được nhiều thí sinh quan tâm trong những năm gần đây.‏

‏Giai đoạn 2018 - 2021, số liệu từ Vụ Giáo dục Đại học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy: Trong khi các lĩnh vực được cho là "ngành hot" nhiều năm nay như báo chí, du lịch, khách sạn, thú y, kiến trúc, kinh doanh và quản lý... không nằm trong top tỷ lệ sinh viên có việc làm cao nhất, thì một số lĩnh vực ít người học như nông, lâm nghiệp và thủy sản; môi trường và bảo vệ môi trường... lại có sự "chuyển mình" nhanh chóng. ‏

‏Điển hình là ngành Môi trường và Bảo vệ môi trường là lĩnh vực dẫn đầu về tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm, xếp sau lần lượt là Nông-Lâm-Thủy sản, Nghệ thuật. Cụ thể, tỷ lệ ở lĩnh vực môi trường và bảo vệ môi trường năm 2018 chỉ đạt 80,4%, năm 2019 giảm mạnh còn 62,5% thì đến 2 năm tiếp sau đó tỷ lệ lần lượt là 92,3% và 96,3%.‏

‏Tỷ lệ sinh viên có việc làm theo một số lĩnh vực đào tạo (Nguồn: Vụ Giáo dục Đại học).‏

‏Có thể thấy, ngành Môi trường và Bảo vệ môi trường đang dần trở thành một trong những lĩnh vực mang đến cơ hội việc làm tiềm năng cho người học. Để nâng cao chất lượng đầu ra, nhiều trường đại học cũng bắt tay với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để tổ chức nhiều khóa thực tập ngắn hạn. Đây là cơ hội để sinh viên được học tập, thực tập từ sớm, không chỉ với môi trường doanh nghiệp Việt Nam mà còn cả quốc tế. ‏

Những cá nhân có trình độ, được đào tạo bài bản về lĩnh vực môi trường đang có cơ hội rất lớn để có việc làm và phát triển rộng mở trên con đường sự nghiệp sắp tới. Vì bảo vệ môi trường là nhiệm vụ không của riêng ai. Khi thế giới ngày càng văn minh bởi nền công nghiệp hoá thì trọng trách bảo vệ môi trường bền vững lại càng lớn hơn. ‏

‏Thu nhập không hề thấp như lầm tưởng‏

‏Tốt nghiệp ngành Kỹ thuật môi trường, sinh viên có thể làm các công việc kỹ thuật, quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp trong các lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm; bảo vệ môi trường thuộc các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sản xuất và kinh doanh; Quản lý, tư vấn, thiết kế, cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực môi trường, cấp thoát nước, các dự án bảo vệ môi trường trong và ngoài nước; Chuyên viên an toàn môi trường lao động và sức khỏe trong các công ty đa quốc gia.‏

‏Mức lương của ngành Kỹ thuật môi trường đối với những sinh viên mới ra trường sẽ dao động trong khoảng từ 5 đến 7 triệu VNĐ/ tháng. Đối với những người đã có kinh nghiệm làm việc 2 - 3 năm kinh nghiệm lương trung bình từ 7 đến 10 triệu VNĐ/tháng. Nếu kinh nghiệm làm việc 4 – 5 năm lương cơ bản trên 13 triệu VNĐ/tháng. Đối với những người giỏi ngoại ngữ có thể làm việc tại các công ty, doanh nghiệp nước ngoài với mức lương cao hơn nhiều.‏

‏Dựa theo 85 việc làm trên VietnamWorks, mức lương dành cho kỹ sư môi trường hiện nay đã có thu nhập trung bình khoảng 16 triệu đồng/tháng. Một số công ty đăng tuyển mức thu nhập lên tới 2.000 USD/tháng, tương đương hơn 48 triệu VNĐ/tháng.‏

‏Biểu đồ phân bổ mức lương của vị trí kỹ sư môi trường. Dữ liệu: Vietnamwork‏

‏Ở những vị trí tương tự khác, dữ liệu VietnamWorks cũng ghi nhận mức lương dao động từ 480 - 500$ mỗi tháng. Cá biệt, vị trí giám sát có thu nhập trung bình cao gần gấp đôi, lên tới gần 1.000 USD mỗi tháng.‏

‏Mức lương của các vị trí tương tự với kỹ sư môi trường.Dữ liệu: Vietnamwork‏

‏Ngành Môi trường và Bảo vệ môi trường học gì?‏

‏Với ngành Khoa học Môi trường, đây là ngành học được xây dựng trên cơ sở tích hợp các kiến thức của các ngành Khoa học và có một đối tượng chung để nghiên cứu, xác định đó là môi trường xung quanh con người để từ đó đưa ra phương pháp, giải pháp cụ thể để giải quyết các vấn đề môi trường như: Giảm thiểu ô nhiễm, ngăn ngừa, thu hồi tái chế và xử lý các loại rác thải giúp môi trường phát triển một cách bền vững nhất.‏

‏Với ngành Quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường, chương trình học được xây dựng vì sức khỏe và sự an toàn của người lao động, của cộng đồng, sự phát triển bền vững của môi trường. Sinh viên được trang bị kiến thức về trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường, sức khỏe nghề nghiệp và an toàn lao động tại các doanh nghiệp để có thể bảo vệ danh tiếng công ty, doanh nghiệp và cộng đồng.‏

‏Một số trường đào tạo ngành Kỹ thuật môi trường như Học viện Nông nghiệp Việt Nam, trường Đại học Bách Khoa TP.HCM, trường Đại học Tài nguyên Môi trường TP.HCM, trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM, trường ĐH Văn Lang... Ngoài ra, học sinh có thể đăng ký theo học tại các trường Trung cấp, Cao đẳng với thời gian đào tạo ngắn hơn.‏

‏(Tổng hợp)‏