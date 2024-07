Một nghệ sĩ trẻ đột ngột qua đời, khán giả tiếc thương cho "thầy dạy guitar online” của bao thế hệ!

Mới đây, khán giả không khỏi bàng hoàng trước thông tin nghệ sĩ guitar Minh Mon đã qua đời. Minh Mon tên thật là Hà Tuấn Minh, anh là gương mặt quen thuộc với thế hệ 9X, anh gắn liền với nhiều bản cover, hướng dẫn chơi guitar vào giai đoạn những năm 201x - thời điểm trào lưu chơi acoustic nở rộ. Anh gây ấn tượng bởi phong cách đệm đàn guitar nhiều cảm xúc, sâu lắng, được khán giả tìm đến để tìm về những giai điệu nhẹ nhàng, thư giãn.

Nghệ sĩ guitar Minh Mon.

Minh Mon sinh năm 1990, còn được mệnh danh là “hot boy guitar” bởi vẻ ngoài ưa nhìn, khuôn mặt thanh tú cộng thêm ngón đàn guitar điêu luyện. Trước khi qua đời, anh có mở một lớp học guitar tại Hà Nội với học phí khá phải chăng: chỉ từ 80 - 150 nghìn cho một buổi học. Anh vẫn đi trình diễn tại các quán bar, các tiệm cafe acoustic,... nhận được sự hâm mộ của không ít khán giả bởi ngón đàn điêu luyện của mình.

Bên cạnh việc giảng dạy, Minh Mon còn có một kênh YouTube với hơn 172 nghìn lượt theo dõi. Các bản cover guitar acoustic của anh gắn liền với nhiều thế hệ khán giả yêu nhạc, tiêu biểu có thể kể đến Lặng Thầm Một Tình Yêu (6.8 triệu view) được đăng tải 11 năm về trước, Người Ta Nói (6.3 triệu view) đăng tải 7 năm trước,...

Lặng Thầm Một Tình Yêu - Đỗ Thành Nam ft. Minh Mon & Trung Kiên (Acoustic Cover)

Anh cũng ngẫu hứng ngón đàn guitar với một số bản hit nổi tiếng của Vpop như Hãy Trao Cho Anh của Sơn Tùng, Một Cú Lừa của Bích Phương, Bên Trên Tầng Lầu của Tăng Duy Tân,...

Trên trang cá nhân của Minh Mon, bài đăng cuối cùng trước khi anh qua đời được đăng tải vào ngày 24/6. Đó là bản nhạc guitar anh trình bày sáng tác And I Love Her của The Beatles, được anh tìm lại trong kho lưu trữ và đăng tải sau 18 năm. Minh Mon cho biết đó chính là bản guitar cover đầu tiên của anh được thu âm cách đây 18 năm, khi anh vừa tròn 10 tuổi, đang học lớp 10 tại trường THPT Hà Nội Amsterdam. "Bài hát được thu bằng một chiếc máy nghe nhạc MP3 của Trung Quốc, giá chắc chỉ loanh quanh 100.000 - 200.000 đồng. Thời đó cái gì cũng thiếu thốn, từ nhạc cụ cho đến các thiết bị thu âm, nhưng lúc nào tôi cũng thấy vui vẻ".

And I Love Her (recorded in 2006) - Minh Mon ft. Vu Minh (Beatles cover)

Nhiều nhạc sĩ, producer trong giới cũng bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của Minh Mon.

Producer DuongK (người cùng Tiên Cookie đứng sau loạt hit của Bích Phương như Bùa Yêu, Đi Đu Đưa Đi, Chị Ngả Em Nâng,...) chia sẻ tấm hình đen trắng của cố nghệ sĩ guitar cùng lời chia buồn.

Giọng ca Ba Kể Con Nghe - Dương Trần Nghĩa cho biết: "Trong mắt anh mày vẫn là thằng em ngoan hiền, hơi nhút nhát với anh, không biết em đã phải trải qua những gì, mong em thanh thản, anh thật sự shock".

Producer Tinle của SpaceSpeakers nghẹn ngào thừa nhận Minh Mon là một trong những nghệ sĩ guitar có ảnh hưởng nhất đến anh: "Tạm biệt anh Minh Mon, một trong những tay Guitarist có sức ảnh hưởng lớn nhất với mình. Mình sẽ không bao giờ quên lối chơi guitar điềm đạm, văn minh & sạch sẽ không tì vết của anh. Anh đã truyền cảm hứng cho mình rất nhiều trên con đường theo đuổi âm nhạc. Mong anh được an nghỉ."