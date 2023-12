Một người đàn ông chi hàng nghìn tỷ nắm giữ toà tháp cao thứ 3 Tp.HCM

Công ty TNHH Capitaland Tower vừa công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Tại ngày 20/11, công ty có 2 cổ đông bao gồm CLV Investment 6 Limited (pháp nhân có trụ sở tại Cayman Island) - góp 103,5 tỷ đồng, tương đương 5% và ông Lương Phan Sơn - góp 1.955,5 tỷ đồng, tương đương 95% vốn điều lệ của Capitaland Tower.

Điều này có nghĩa là CLV Investment 6 Limited đã hạ sở hữu tại Capitaland Tower từ 100% xuống còn 5% bởi lẽ trước thời điểm thay đổi, công ty TNHH Capitaland Tower được sở hữu toàn bộ bởi một cổ đông nước ngoài.

Capitaland Tower là đơn vị được chấp thuận đầu tư dự án công trình tòa nhà văn phòng, thương mại - dịch vụ Khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son vào ngày 6/10/2017.

Ông Lương Phan Sơn sinh năm 1963 - người nắm cổ phần chi phối của Capitaland Tower là một trong những người đã sáng lập CTCP Thương mại Dịch vụ Ngọc Phú Vinh, CTCP Bất động sản Minh Tiến Phúc và CTCP Phát triển Bất động sản Thiên Bảo Phú.

Vào tháng 12/2022, BĐS Thiên Bảo Phú ký thỏa thuận đặt cọc nhằm mục đích thực hiện chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An. Dự án rộng 117,4ha tại phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM do CTCP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI Corp) làm chủ đầu tư hiện có tên thương mại là The Global City.

Tới tháng 2/2023, Ngọc Phú Vinh và Minh Tiến Phúc tiếp tục có thỏa thuận đặt cọc thực hiện chuyển nhượng một phần dự án này.

Công ty TNHH Capitaland Tower được thành lập ngày 4/4/2016 với quy mô vốn điều lệ 4,48 tỷ đồng . Ban đầu chủ sở hữu của doanh nghiệp này là do CVH Cayman Holdings Limited. Đến tháng 2/2019, CLV Investment 6 Limited lần đầu được công bố là cổ đông chi phối Capitaland Tower khi sở hữu 98% vốn điều lệ.

Chỉ sau một năm hoạt động, Capitaland Tower có 2 lần tăng vốn mạnh, nâng quy mô vốn điều lệ đạt mức 2.070 tỷ đồng như hiện nay. Vào ngày 6/10/2017, Capitaland Tower được UBND TP HCM cấp quyết định chủ trương đầu tư số 5281/QĐ-UBND, chấp thuận đầu tư dự án công trình tòa nhà văn phòng, thương mại - dịch vụ Khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son.

Dự án nằm bên bờ sông Sài Gòn, trung tâm quận 1, TP HCM, được xây dựng trên khu đất quy mô 6.042,0 m2 với tên thương mại là The Sun Tower.

Tòa nhà này còn được biết đến với cái tên khác là “Landmark 60 Bason” và gần nhất là Marina Central Tower - đây cũng được coi là công trình điểm nhất của khu phức hợp Grand Marina Saigon tại khu vực Ba Son, quận 1, Tp.HCM.

Phối cảnh Marina Central Tower

Dự án là khu phức hợp văn phòng - căn hộ có quy mô 55 tầng nổi & 55 tầng hầm, diện tích khu đất 6.000 m2, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 106.000 m2. Tòa tháp này dự kiến có chiều cao 240m - qua đó có sẽ vượt Vietcombank Tower trở thành tòa tháp cao thứ 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh sau Landmark 81 và Bitexco Financial Tower.



Vào hồi tháng 4/2023, ông Hui Ho Wai Clement đã thay ông Ngô Như Vương làm Chủ tịch HĐQT Capitaland Tower.

Trong tháng 7/2023, doanh nghiệp này đã huy động được hơn 12.200 tỷ đồng trái phiếu chỉ trong một ngày qua đó trở thành công ty bất động sản phát hành trái phiếu lớn nhất trong năm 2023. Bốn lô trái phiếu do Capitaland Tower phát hành có kỳ hạn 5 năm với mức lãi suất chỉ 1%/năm.

Ngoài phần lãi suất được hưởng, người sở hữu trái phiếu có quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ số tiền tương ứng với gốc và lãi để góp vào vốn điều lệ của Capitaland Tower, qua đó trở thành thành viên góp vốn của công ty này.