Một người rơi xuống vực sâu hơn 300m ở Tuyên Quang

Chiều tối 24/10, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, lãnh đạo Công an xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoảng 15h30 cùng ngày, một nam thanh niên gặp nạn khi ở khu vực thôn Lô Lô Chải.

Nạn nhân được xác định là Thào Mí Sả (SN 2003, trú tại xã Yên Minh). Hiện chưa có thông tin xác nhận người này là du khách hay người làm dịch vụ vận chuyển khách du lịch.

Lực lượng Công an, Biên phòng và Y tế có mặt hiện trường sơ cứu, vận chuyển nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh Công an xã Lũng Cú.

Theo lãnh đạo Công an xã Lũng Cú, nam thanh niên đang ở khu vực taluy đường thì bất ngờ rơi xuống vực. Nguyên nhân sự việc chưa được xác định; nhận định ban đầu khả năng nạn nhân bị choáng trước khi rơi xuống.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Lũng Cú phối hợp với Đồn Biên phòng, Trạm Y tế xã và người dân tổ chức tìm kiếm, tiếp cận nạn nhân. Do địa hình hiểm trở, lực lượng cứu hộ phải di chuyển theo đường vòng, quãng đường tiếp cận ước tính gần 1km mới đưa được nạn nhân lên vị trí an toàn.

Sau khi được đưa lên, nạn nhân được sơ cứu. Chính quyền địa phương sau đó bố trí phương tiện chuyển người này đến Bệnh viện Đồng Văn để kiểm tra, điều trị.

Lãnh đạo Công an xã Lũng Cú cho biết thêm, tại thời điểm trao đổi, nạn nhân đã tỉnh táo, bước đầu có dấu hiệu chấn thương vùng cổ. Mức độ thương tích cụ thể cần được xác định qua thăm khám y tế.

Taluy nơi nạn nhân rơi xuống vực.

Theo ước tính ban đầu của lãnh đạo Công an xã, khu vực xảy ra sự việc có vực sâu hơn 300m. Tuy nhiên, nạn nhân được cho là đã lăn xuống theo địa hình, không rơi thẳng đứng.

Vụ việc tiếp tục cảnh báo nguy cơ mất an toàn tại những khu vực đường đèo, taluy và vực sâu ở các điểm du lịch ở Tuyên Quang trong những ngày Lễ hội hoa Tam giác mạch diễn ra. Người dân và du khách cần chú ý quan sát địa hình, tuân thủ biển báo, giữ khoảng cách an toàn với mép vực, không đứng hoặc ngồi tại những vị trí nguy hiểm để quay phim, chụp ảnh.