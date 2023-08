Một nhà đầu tư đăng ký làm cảng biển hơn 800 tỷ đồng ở Quảng Ninh

Tâm Thành là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án Cảng số 1 thuộc cụm cảng Mông Dương – Khe Dây. Ảnh minh họa: Báo Quảng Ninh.

Theo biên bản mở hồ sơ đăng ký vừa được Sở KH&ĐT Quảng Ninh công bố, Công ty TNHH Tâm Thành là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án Cảng số 1 thuộc cụm cảng Mông Dương – Khe Dây tại phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả. Song hành cùng Tâm Thành tại dự án này là CTCP Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân với vai trò là đối tác và nhà thầu chính xây lắp.

Dự án có tổng diện tích đất, mặt nước thực hiện là gần 38ha, trong đó, khoảng 32,4ha do 2 hộ dân đang quản lý sử dụng vào mục đích trồng rừng và nuôi trồng thủy sản, hiện trạng trên đất có cây trồng, ao và công trình nhà tạm; phần diện tích còn lại là đất công, mặt nước do UBND phường Mông Dương quản lý, hiện trạng là đường bê tông, đất trống, mặt nước chưa sử dụng.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 838 tỷ đồng (sơ bộ tổng chi phí thực hiện gần 780 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 58 tỷ đồng), tiến độ thực hiện đến hết quý IV/2025.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, Công ty TNHH Tâm Thành được thành lập vào năm 2006, hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Tâm Thành đóng trụ sở phường Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Hiện tại, ông Bùi Thế Dân là người đảm trách vai trò Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Trong vài năm trở lại đây, Công ty Tâm Thành đã tham gia và trúng một số gói thầu như: Gói thầu Khoan lỗ mìn Ф 115, bốc xúc, vận chuyển đất đá, san gạt phục vụ tại vỉa 10,11,12,13 Trung tâm năm 2022 do Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam – Công ty than Dương Huy – TKV mời thầu (gần 32,6 tỷ đồng); Gói thầu Thuê bốc xúc, sàng, nghiền vận chuyển pha trộn than nhập khẩu do Công ty 35 - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc mời thầu (gần 4,8 tỷ đồng)...