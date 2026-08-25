Một nhóm quỹ ngoại tăng sở hữu lên hơn 6% vốn tại PNJ

Nhóm cổ đông ngoại T.Rowe Price Associates, Inc. vừa có báo cáo về thay đổi sở hữu tại CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (MCK: PNJ, sàn HoSE).

Theo đó, 4 quỹ thành viên thuộc T.Rowe Price Associates, Inc. đã mua vào tổng cộng gần 4,9 triệu cổ phiếu PNJ trong phiên giao dịch ngày 19/8/2026 vừa qua.

Cụ thể, quỹ thành viên Select Investment Series III Sicav-T. Rowe Price Global Value Equity Fund mua hơn 1,4 triệu cổ phiếu; quỹ T.Rowe Price Global Value Equity Fund mua 588.400 cổ phiếu; quỹ T.Rowe Price Oeic Global Value Equity Fund mua gần 1,9 triệu cổ phiếu; quỹ TRP Sicav Global Value Equity Fund mua gần 2,7 triệu cổ phiếu.

Sau giao dịch nêu trên, nhóm cổ đông ngoại này đã tăng sở hữu từ gần 26 triệu cổ phiếu lên hơn 30,8 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 5,07% lên 6,02% vốn tại PNJ.

Ảnh minh họa: AEON Mall Hà Đông

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 13/8/2026, 4 quỹ thành viên nêu trên của T.Rowe Price Associates, Inc. cũng đã mua vào tổng cộng 525.300 cổ phiếu PNJ.

Qua đó, tăng sở hữu của cả nhóm nhà đầu tư từ hơn 25,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,97%) lên gần 26 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,07%) và trở thành cổ đông lớn tại PNJ.

Cùng chiều diễn biến, một nhóm cổ đông ngoại khác là Sprucegrove Investment Management Ltd cũng vừa mua thêm tổng cộng 1,62 triệu cổ phiếu PNJ trong phiên 14/8/2026. Qua đó, tổ chức này tăng sở hữu từ 24,18 triệu cổ phiếu PNJ (tỷ lệ 4,72%) lên mức 25,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,04%). Với tỷ lệ sở hữu trên, tổ chức này trở thành cổ đông lớn tại PNJ.

Các đơn vị thành viên đã thực hiện giao dịch trong thời gian trên gồm: Vanguard International Value Fund mua vào 1,51 triệu cổ phiếu; Sprucegrove All Country World Ex U.S. Cit mua vào 69.000 cổ phiếu; Sprucegrove All Country World Ex U.S. Fund mua 51.400 cổ phiếu; Sprucegrove All Country World Small Cap Fund bán ra 6.800 cổ phiếu.

Cũng liên quan đến giao dịch cổ phiếu PNJ, ông Phan Quốc Công - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc PNJ báo cáo đã mua vào thành công 1 triệu cổ phiếu PNJ bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ ngày 31/7/2026 đến ngày 14/8/2026.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Phan Quốc Công không sở hữu cổ phiếu PNJ nào. Sau giao dịch, ông đã tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 0,2% vốn, qua đó trở thành cổ đông của PNJ.