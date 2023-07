Một nông dân tình cờ đào trúng ‘nguồn vàng quý’ ngay ở ruộng ngô cạnh nhà: Phát hiện cả gia tài 700 đồng tiền cổ, có đồng bán được ít nhất 2,3 tỷ đồng

Trang Livescience đưa tin, một người đàn ông ở Kentucky, Mỹ đã tìm thấy “kho báu” chứa đầy những đồng xu vàng và bạc cổ khi đang đào xới trên cánh đồng ngô của mình.

Được biết, kho báu này bao gồm hàng trăm đồng vàng của Mỹ có từ những năm 1840 đến năm 1863 - chiếm khoảng 95% và một số ít đồng bạc. Người đàn ông chia sẻ: “Đây là điều điên rồ nhất từ trước tới nay. Kho báu có nhiều những đồng vàng mệnh giá 1 USD, 10 USD và 20 USD”.

Theo công ty định giá tiền Numismatic Guaranty Co. (NGC), đơn vị phụ trách chứng nhận tính xác thực của các đồng xu và đại lý GovMint, kho tài sản này có khoảng 20 đồng Liberty 10 USD và 8 đồng Liberty 20 USD và một số đồng khác. Hiếm nhất là đồng vàng Liberty 1863-P trị giá 20 USD.

Theo Livescience, chỉ với một trong số các đồng Liberty này đã có thể bán đấu giá lên tới hàng trăm nghìn USD. Hay một đồng Liberty 20 USD năm 1863 cũng từng được bán với giá hơn 100.000 USD, tương đương hơn 2,3 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Theo website của NGC, đồng Liberty trị giá 20 USD được lưu hành trong giai đoạn 1850-1907, do Bộ Tài chính Mỹ đúc sau khi vàng được phát hiện ở California. Những đồng Liberty 20 USD trong kho báu mới phát hiện này thậm chí còn hiếm hơn vì chúng không có dòng chữ "In God We Trust" - được thêm vào năm 1866.

Theo Ryan McNutt - một nhà khảo cổ tại Đại học Georgia Southern, các kho tiền cổ chứa một lượng lớn thông tin đáng kinh ngạc về chủ nhân của chúng, từ đó có thể cung cấp cho giới chuyên gia những thông tin chi tiết và cần thiết về một thời kỳ cụ thể.

Tuy nhiên, thông thường, những phát hiện lịch sử trên đất tư nhân Mỹ như trường hợp ở Kentucky không cần báo cáo cho các nhà khảo cổ học. Dù vậy, McNutt tin rằng việc giáo dục và tiếp cận cộng đồng là chìa khóa để tìm hiểu thêm về những kho báu tiền xu quý hiếm này.

Tham khảo Livescience, National post