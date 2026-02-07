Một nữ nghệ sĩ thảng thốt khi thấy "ông hoàng nhạc Việt" đình đám một thời bán cà phê ở TP.HCM

Thông tin “ông hoàng nhạc Việt” đình đám một thời lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh khi mở quán cà phê tại Thảo Điền (TP.HCM) đã nhận được nhiều sự quan tâm của bạn bè và người hâm mộ.

Ngay trong ngày khai trương 5/2, quán cà phê của Đàm Vĩnh Hưng đón tiếp đông đảo nghệ sĩ Việt đến ủng hộ như vợ chồng Việt Hương, Xuân Lan, nghệ sĩ Thành Lộc, người mẫu Ngọc Trinh, Diễm My, ca sĩ Vũ Hà, Trương Minh Cường…

Chia sẻ về công việc mới của Đàm Vĩnh Hưng, Việt Hương không ngại nói thẳng suy nghĩ với đàn anh: “Làm quán cà phê là cực lắm… từ nãy tới giờ em suy nghĩ hoài luôn, tại sao anh lại bán cà phê?”. Đáp lại, nam ca sĩ hài hước nói: “Em thấy cực, anh thì không”, rồi cả hai cùng cười vui vẻ.

Không gian quán Đàm Vĩnh Hưng trước ngày khai trương.

Việt Hương đến chúc mừng đàn anh.

Đàm Vĩnh Hưng dành hẳn 3 ngày để khai trương quán một cách tưng bừng. Nam ca sĩ cũng nhắn nhủ bạn bè, nghệ sĩ và khách mời chưa kịp ghé về việc gửi hoa chúc mừng:

“Cho Hưng xin phép đề xuất như vầy được không? Hưng hãnh diện trước tình yêu và sự chu đáo của mọi người lắm nhưng hơi phí ạ!

Mình có thể thay hoa bằng cách lấy số tiền đó mua ngay một chiếc thẻ ‘gift card’ vài triệu để có thể mua cà phê hay nước uống bất kỳ lúc nào cho chính mình, hoặc làm quà tặng cho người thân, bạn bè, đối tác.Cách này vô cùng có lợi: Hưng thì bán được nước, còn mọi người nhận lại sản phẩm rất thực tế, kiểu trả trước – dùng sau.

Hoa thì đúng là đẹp thật, nhưng chỉ được 2–3 ngày là Hưng phải thuê xe chở đi vì đã héo. Đề xuất của Hưng cũng góp phần bảo vệ môi trường và tiết kiệm, không phải chi tiền hai lần cho hoa rồi lại mua cà phê.Mong các tình yêu đừng giận Hưng nha. Thật ra chỉ cần mọi người đến với Hưng là Hưng vui lắm rồi”.

Chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng nhận được nhiều sự đồng tình từ giới nghệ sĩ và cư dân mạng.

Đàm Vĩnh Hưng và hàng dài khách chờ đặt nước ở quán.

Theo quan sát, so với ngày đầu khai trương, sang ngày thứ hai, lượng khách đến quán cà phê của Đàm Vĩnh Hưng tăng lên đáng kể, nhiều người ghé thưởng thức và check-in liên tục. Điều này khiến nam ca sĩ phải đăng tải thêm một trạng thái mới để thông báo tuyển thêm nhân viên bán hàng.

Có thể thấy, Đàm Vĩnh Hưng khá “mát tay” trong lĩnh vực kinh doanh. Trước đó, nam ca sĩ từng kinh doanh hải sản đóng hộp và sở hữu lượng khách hàng trung thành ổn định.