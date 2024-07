Một nữ người mẫu tiết lộ lý do bị hủy show, phải rời showbiz đi bán cá khô

Thời gian qua, mạng xã hội và showbiz xôn xao chuyện người mẫu Hoàng Thùy tố Dược sĩ Tiến, Hương Giang và Thanh Hằng vì được mời làm giám khảo một chương trình nhưng lại bị hủy show phút chót. Nữ người mẫu rất bức xúc, cho rằng mình bị chèn ép.



Cựu người mẫu Trang Trần đã lên tiếng bình luận về vụ việc. Mới đây, cô tiếp tục chia sẻ một số quan điểm cũng như câu chuyện của chính mình.

Cô nói: "Hôm trước tôi livestream phân tích vụ Hoàng Thùy với Dược sĩ Tiến bị người ta vào report, khổ ghê, tôi có làm gì đâu.

Tôi nói thật, không một ai trong showbiz lại chưa từng bị như Hoàng Thùy, tức là được người ta mời đi show như thật nhưng đến sát giờ hủy show, không mời nữa. Cái cay đắng đó trong showbiz không ai chưa từng gặp phải vài lần.

Cuộc đời tôi cũng bị hủy show nhiều lần nhưng đều là do tôi hết. Cứ hễ chuẩn bị đi show nào đó tôi lại lên mạng livestream nói này nói kia. Người mời sợ tôi gây ồn ào, làm ảnh hưởng đến show của họ nên đành hủy show tôi.

Họ cũng lịch sự, bảo tôi rằng: "Anh chị xin lỗi Trang, mình hẹn nhau trên bàn nhậu thôi chứ không quay được show đâu".

Như vậy, tôi biết lý do tôi bị hủy show là do tôi chứ chẳng phải do ai. Không nói về năng lực vì tôi có đủ năng lực nhưng cái nết của tôi hay nói nhiều nên người ta sợ.

Muốn bước chân vào giới giải trí là phải biết tu mồm, kiểm soát phát ngôn. Tôi không làm được nên đành rời showbiz về bán bún đậu, cá khô.

Muốn trở thành ngôi sao thì phải biết học chữ nhẫn, ít nói lại, cứ sồn sồn như tôi thì không được. Người ta cũng chẳng ghét bỏ gì mình đâu nhưng do mình không thể ngồi show được.

Không ai cho nghệ sĩ phát ngôn lệch chuẩn lên sóng truyền hình nên tôi quyết định rời showbiz đi bán cá, để được nói chuyện thoải mái. Giờ người ta mời tôi lên show cũng sợ, không biết khi nào tôi lại lên mạng gây ồn ào để rồi lại gây ồn ào, ảnh hưởng đến người ta, toàn bộ tiền đầu tư của người ta đổ ra sông ra biển hết.

Nói chung, muốn trở thành một ngôi sao thì nguyên tắc là phải bớt nói lại, phải biết nhẫn nhịn. Trong giới showbiz, không nhẫn nhịn được thì không bao giờ thành ngồi sao".