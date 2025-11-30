Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một nữ sinh ở TPHCM bị đánh hội đồng

30-11-2025 - 11:31 AM | Xã hội

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nhóm nữ sinh một trường nghề ở TPHCM đánh hội đồng bạn cùng trường.

Ngày 30-11, Công an phường Trung Mỹ Tây (TPHCM) cho biết đang phối hợp truy xét, làm rõ vụ nữ sinh một trường nghề trên địa bàn bị đánh nhập viện.

Nạn nhân là em N.T.N (16 tuổi) bị bạn cùng trường đánh hội đồng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung Mỹ Tây. Ngoài ra, một nữ sinh khác cũng bị tấn công nhưng không nhập viện.

Một nữ sinh ở TPHCM bị đánh hội đồng- Ảnh 1.

Nhóm nữ sinh trường nghề ở TPHCM đánh hội đồng bạn cùng trường

Theo đơn trình báo của gia đình, trưa 28-11, sau giờ tan trường, em N. đang ra bãi xe của trường trong Công viên phần mềm Quang Trung (phường Trung Mỹ Tây) thì em N. cùng một nữ sinh khác bị nhóm bạn tấn công.

Một nữ sinh ở TPHCM bị đánh hội đồng- Ảnh 2.

Công an làm việc với những người liên quan

Bước đầu, công an mời làm việc 3 nữ sinh đánh bạn, gồm em L.H.B.N (15 tuổi), P.Y.V (16 tuổi), T.H.T.B (16 tuổi). Đồng thời, thông báo cho gia đình và nhà trường.

Qua làm việc, P.Y.V thừa nhận có mâu thuẫn với em N.T.N nên đã rủ bạn đánh hội đồng nạn nhân. Kết quả của vụ việc làm em N.T.N bị chấn thương và phải cấp cứu.

Theo Phạm Dũng

Người lao động

