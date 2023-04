Một ông lớn tiêu thụ dầu bất ngờ mua dầu giá rẻ của Nga trên mức trần 60 USD/thùng

Ảnh minh họa.

Trong hai tháng đầu năm nay, Nhật Bản đã mua khoảng 748.000 thùng dầu từ Nga với tổng trị giá 6,9 tỷ yen. Theo tỷ giá hối đoái hiện nay, giá mà Tokyo đã trả cho mỗi thùng dầu Nga là khoảng 70 USD/thùng.

Theo Wall Street Journal (WSJ), Mỹ đã vận động kế hoạch áp giá trần 60 USD/thùng đối với dầu Nga, được G-7, Australia và EU thông qua vào năm ngoái.

Nhật Bản đã khiến Mỹ chấp nhập ngoại lệ với lí do Nhật Bản cần đảm bảo khả năng tiếp cận với nguồn năng lượng từ Nga. Sự nhượng bộ trên cho thấy trên mức độ phụ thuộc của Nhật Bản vào nhiên liệu hóa thạch từ Nga. Đồng thời, các nhà phân tích cho rằng an ninh năng lượng là nguyên nhân khiến Tokyo do dự không ủng hộ nhiều hơn cho Ukraine. Được biết, Nhật Bản sẽ được mua dầu Nga ở mức trên giá trần 60 USD/thùng cho đến tháng 9 tới.

Trước đó, các quốc gia G7 và Australia đã thống nhất áp giá trần đối với dầu thô nhập khẩu bằng đường biển của Nga ở mức 60 USD/thùng nhằm giảm nguồn thu của Nga đồng thời ngăn chặn cú sốc đối với giá dầu toàn cầu.

Mức giá trần này cho phép các nước ngoài EU tiếp tục nhập khẩu dầu thô của Nga, nhưng cấm các công ty vận chuyển, bảo hiểm và tái bảo hiểm xử lý các lô hàng dầu thô của Nga trên toàn cầu, trừ khi nó được bán với giá thấp hơn giá trần.

Tham khảo: Wall Street Journal, Foxbusiness