Một phân khúc bất động sản đang mạnh mẽ trở lại “đường đua” sau nhiều năm vắng bóng

Trong cáo cáo thị trường bất động sản Tp.HCM diễn ra mới đây, đại diện Savills Việt Nam cho biết, sau nhiều năm thị trường chứng kiến sự khan hiếm nguồn cung cao cấp, đến nay nguồn cung văn phòng mới đã trở lại, thu hút các công ty trong nhóm ngành bất động sản (FIRE).

Đáng nói, cùng với nguồn cung mới thì tình hình hoạt động tốt được thúc đẩy bởi nhu cầu cao đối với các dự án hạng A mới.

Bà Giang Huỳnh, Trưởng bộ phận Nghiên cứu & S22M, Savills Tp.HCM cho biết, trong quý 3/2023, nguồn cung văn phòng tăng trưởng 3% theo quý và 4% theo năm sau khi bốn dự án mới gia nhập thị trường với hơn 93.000 m2 diện tích cho thuê thuần (NLA).

Trong đó, khu đô thị mới Thủ Thiêm chiếm lĩnh nguồn cung mới với 90% thị phần từ hai dự án Hạng A, The METT và The Hallmark. Cả hai dự án đều sở hữu chứng nhận văn phòng xanh và nằm gần cầu Ba Son, tuyến đường liên kết khu đô thị mới và Quận 1.

Còn khu vực trung tâm chiếm 10% nguồn cung mới sau khi The Waterfront Saigon (Hạng B) hoàn tất cải tạo và L’MAK The Signature (Hạng C) tham gia thị trường.

Giá thuê văn phòng trong quý tăng 4% theo quý và 7% theo năm đạt 771.000 đồng/m2/tháng. Các dự án hạng A mới dẫn dắt tình hình hoạt động của thị trường.

Theo Savills, công suất hạng A ở khu đô thị mới Thủ Thiêm đạt 50% với giá thuê 1,2 triệu đồng/m2/tháng. Với vị trí gần khu vực trung tâm và chất lượng phát triển cao của các dự án mới, khu vực này đã thu hút được các khách thuê nhóm ngành tài chính, ngân hàng, bất động sản (FIRE) và công nghệ thông tin, truyền thông (ICT) với mục đích mở rộng quy mô. Những khách hàng nổi bật đến từ Úc, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia và Việt Nam.

Theo khảo sát của đơn vị này về các giao dịch trong 9 tháng đầu năm 2023, FIRE, ICT và Phân phối chiếm diện tích thuê lớn nhất. Khách thuê ngành FIRE chiếm 68% diện tích thuê với diện tích giao dịch trung bình 1.800 m2 NLA. Trong đó, tại các dự án mới, khách thuê ngành Ngân hàng chiếm 80% diện tích đã cho thuê.

Dự báo trong quý 4/2023, nguồn cung tương lai đến từ sáu dự án cung cấp 81.000 m2 NLA. The Nexus và VP Bank Saigon Tower tại Quận 1 là dự án đáng chú ý. Cả hai đều là dự án Hạng A và đang trong giai đoạn hoàn thiện.