Một phân khúc bất động sản được dự báo vẫn “trượt dài” trong cuộc đua hồi phục, giá tiếp tục cắt lỗ

Bức tranh hồi phục của phân khúc bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng vẫn chưa ghi nhận nhiều chuyển biến. Theo báo cáo thị trường bất động sản của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), quý III/2023, cả nước có khoảng 16 dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng chào bán, cung cấp ra thị trường khoảng 970 sản phẩm, tăng gấp đôi so với quý trước, nhưng chỉ bằng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn cung chủ yếu tập trung ở khu vực miền Trung và miền Nam.

Nguồn cung chậm cải thiện thì sức cầu của thị trường đối với phân khúc này cũng đang ở mức thấp, dẫn đến tỷ lệ hấp thụ chỉ bằng 1/10 cùng kỳ năm 2022 khi đạt 23%, tương đương với 225 giao dịch. Đáng chú ý, lượng tồn kho cao và đang ở mức giá cao nên khó thanh khoản.

VARS cho biết, trong quý III/2023, giá bán phân khúc này tiếp tục xu hướng đi ngang, không có nhiều biến động. Chủ đầu tư tiếp tục áp dụng những chương trình ưu đãi, chiết khấu, hỗ trợ lãi suất… để kích cầu. Thời gian tới, giao dịch sẽ được cải thiện nhưng số lượng không nhiều và có sự phân hóa giữa các dòng sản phẩm. Giao dịch condotel dự kiến sẽ có mức tăng cao nhất do nguồn cung sơ cấp của phân khúc này đã trở lại sau thời gian dài vắng bóng trên thị trường.

Báo cáo của Bộ Xây dựng, đây là phân khúc được kỳ vọng lớn nhưng thất vọng cũng lớn. Trong tháng 7 và 8/2023, lượng giao dịch bất động sản nghỉ dưỡng được mở bán mới rất hạn chế. Khi nhu cầu mua và lượng đặt cọc thấp, nhiều chủ đầu tư thận trọng hơn trong việc đưa sản phẩm ra thị trường. Điều này đã tác động làm nguồn cung mới của phân khúc liên tục giảm trong năm 2023. Giá bất động sản nghỉ dưỡng vẫn giảm do chi phí vốn ở mức cao. Nhiều địa phương có giá bán biệt thự, đất nền hầu hết giảm 2 – 5% so với các quý đầu năm, thậm chí có những dự án liền kề shophouse được rao bán hạ từ 10 – 15% so với giá ban đầu.

“Có thể nói, trong khi bất động sản công nghiệp luôn giữ vững triển vọng mặc cho toàn thị trường khó khăn; bất động sản nhà ở đang dần lấy lại phong độ nhờ nhu cầu sở hữu, đầu tư tăng cao; đất nền cũng “rục rịch” được săn đón trở lại thì bất động sản du lịch nghỉ dưỡng vẫn đang “trượt dài” trong cuộc đua hồi phục ở dịp cuối năm”, VARs nhận định.

Theo ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng đang gặp nhiều khó khăn và thách thức lớn, trong đó pháp lý là một trong những trở ngại làm khó thu hút được các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng chung của bối cảnh thị trường bất động sản trong thời gian qua khiến cho tâm lý của các nhà đầu tư cũng chưa thực sự lạc quan, các chủ đầu tư còn chậm trễ trong việc đưa các sản phẩm ra thị trường.

“Đầu năm, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách tháo gỡ như việc cấp sổ hồng cho condotel, đây là tín hiệu hết sức tích cực cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tuy nhiên vẫn chưa đủ sức để giúp phân khúc này nhanh chóng thoát cảnh đóng băng”, ông Điệp nói.

Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills Hotels thừa nhận sự trì trệ của phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, vị này cho rằng, vấn đề không chỉ nằm ở sự phát triển quá mức tại một số điểm đến mà còn do những sản phẩm chưa phù hợp với yêu cầu thị trường.

Theo Giám đốc Savills Hotels, sự tăng trưởng của ngành du lịch, đặc biệt là nguồn cầu quốc tế trước đại dịch đã thúc đẩy hoạt động phát triển bất động sản nghỉ dưỡng nói chung và khách sạn nói riêng. Tuy nhiên, một số chủ đầu tư vội vàng tham gia thị trường khi chưa có sự nghiên cứu thấu đáo trong quá trình hoạch định, dẫn đến tình trạnh chênh lệch cung cầu tại một số điểm đến. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng quan sát thấy tình trạng chú trọng số lượng hơn chất lượng tại một vài dự án.

"Việc thiếu cân nhắc đến các yếu tố đặc điểm thị trường, xu hướng trong ngành tiềm ẩn nhiều rủi ro khi các dự án được phát triển nhưng không đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách, đặc biệt là giờ đây, ngoài các điểm đến trong nước, du khách Việt Nam đã có thể du lịch nước ngoài thuận tiện, dễ dàng hơn”, ông Mauro Gasparotti phân tích.