Một phân khúc bất động sản tiếp tục gặp khó trong năm 2023?

Phân tích về diễn biến thực tại của các phân khúc bất động sản, ông Vũ Cương Quyết, Tổng giám đốc Đất Xanh miền Bắc nhận định, những dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực sẽ tiếp tục ghi nhận thanh khoản.

Với chung cư, ông Quyết dự đoán đây là phân khúc tăng trưởng ổn định trong năm 2023 do nguồn cung khan hiếm, nhu cầu lớn. Cộng hưởng với room tín dụng mở và lãi suất ưu đãi từ một số ngân hàng, thanh khoản của sản phẩm này sẽ được cải thiện.

Với nhà trong ngõ, giao dịch vẫn sẽ có do nhu cầu của người dân cao. Đối loại hình nhà phố kinh doanh, dù đánh giá sẽ có khó khăn do giá trị sản phẩm cao nhưng ông Quyết nhận định, đây là loại hình đáp ứng nhu cầu vừa ở vừa tạo dòng tiền nên sẽ có tệp khách nhất định yêu thích.

Theo vị này, các phân khúc không sản sinh ra tiền sẽ tiếp tục trầm lắng và giảm giá thật. Đặc biệt là sản phẩm khiến chủ đất phải gánh nợ khi sử dụng đòn bẩy tài chính.

Ông Quyết nhận định, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục là phân khúc gặp khó khăn. Trước đó bất động sản nghỉ dưỡng ghi nhận thanh khoản giảm, giá sụt giảm.

Bởi đây là phân khúc đang gặp khó khăn do ảnh hưởng về pháp lý và tác động hậu Covid-19. Đó còn là bất động sản không sản sinh ra tiền khi không có khách thuê. Nhà đầu tư còn phải tiêu tốn tiền để duy trì, trả tiền lãi cho loại hình bất động sản này. Thế nên, phân khúc này "đóng băng" và bị giảm giá thật.

Tuy nhiên, bước sang năm 2023, ông Quyết cho rằng, phân khúc nghỉ dưỡng sẽ có cải thiện hơn so với năm 2022. Nguyên nhân là do, Covid-19 không còn là nỗi sợ và mọi người đã tự do đi du lịch. Tốc độ tăng trưởng của du lịch Việt Nam tăng mạnh trong thời gian vừa qua. Ngoài ra, Nhà nước có chính sách cải thiện về thu hút du lịch, đặc biệt là hút tệp khách nước ngoài thì du lịch Việt Nam còn tăng trưởng mạnh hơn. Đồng nghĩa nhu cầu thuê bất động sản nghỉ dưỡng tăng. Theo ông Quyết, dù thanh khoản của bất động sản nghỉ dưỡng sẽ được cải thiện nhưng không đột biến.

Theo giới chuyên gia, trong bối cảnh thị trường bất động sản trầm lắng, lực cầu và khả năng thanh khoản luôn nghiêng về dòng sản phẩm đánh vào nhu cầu ở thực. Thì, sản phẩm có thiên hướng đầu cơ và nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính quá đà sẽ trở thành phân khúc tiếp tục phải giảm giá.

Tuy nhiên, thực tế, trong từng phân khúc, từng dòng sản phẩm và từng khu vực, giá sản phẩm sẽ có sự thay đổi cũng như đánh vào thị hiếu khác nhau của các nhóm nhà đầu tư.

"Thị trường phải đi qua đáy thì mới xác định được đáy. Thế nên, người mua cứ cân nhắc hợp lý để xuống tiền", một chuyên gia kinh tế nhìn nhận.