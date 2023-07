Một phân khúc bất động sản trở lại đường đua, giá có dấu hiệu bật tăng

Căn hộ và nhà liền thổ trở lại đường đua

Trong báo cáo mới nhất của Cushman & Wakefield Việt Nam đã chỉ ra, phân khúc nhà liền thổ và căn hộ đã có những điểm sáng đáng chú ý trong quý 2/2023. Những diễn biến về nguồn cung và sức cầu khác hẳn so với quý 1/2023.

Ở phân khúc nhà liền thổ, chứng kiến những tín hiệu hồi phục khi lượng nguồn cung mới đang dần được tung ra nhiều hơn, với 282 căn, tăng 403% so với quý trước và tăng 45% so với cùng kỳ. Các dự án đã hoàn thiện các quy trình pháp lý và bắt đầu xây dựng trở lại, đặc biệt có các dự án bị vướng mắc ở quý trước.

Theo Cushman & Wakefield Việt Nam, tổng nguồn cung sơ cấp toàn thị trường trong quý 2/2023 tập trung chủ yếu ở các giai đoạn mới trong các dự án tại Tp.Thủ Đức, đạt 839 căn.

Tại khu vệ tinh Tp.HCM như Long An một số dự án nhà liền thổ của Nam Long, Cát Tường, Trần Anh cũng trở lại đường đua. Các khu biệt thự compound cao cấp như The Aqua, Park Village của Nam Long ghi nhận lượt quan tâm đáng kể và có giao dịch.

Đáng chú ý, lượng tiêu thụ nhà liền thổ đạt 375 căn, tăng 792% so với quý 1/2023 và tăng 71% so với cùng kỳ năm trước. Sự gia tăng trong lượng bán mới là nhờ vào các chính sách hỗ trợ người mua từ các chủ đầu tư. Đồng thời, các ngân hàng cũng đã giảm lãi suất trong thời gian gần đây.

Giá sơ cấp trung bình đã tăng 12% theo quý và tăng 43% theo năm, đạt 13.546 USD/m2. Trong đó, giá sơ cấp trung bình nhà liền thổ tại khu Đông Tp.HCM hiện đang cao hơn trung bình toàn Tp.HCM 12% và cao hơn trung bình khu vực như quận 12, quận Tân Phú 139%.

Ở phân khúc căn hộ, báo cáo Cushman & Wakefield chỉ ra, dù nguồn cung căn hộ ra thị trường vẫn thấp hơn hẳn so năm 2019 nhưng sức cầu đã quay trở lại vào quý 2/2023 sau thời gian dài im ắng. Trong đó, đa số là nguồn cung mới đến từ các đợt mở bán tiếp theo của dự án cũ. Các dự án tập trung ở khu Tây, Nam và Bắc Tp.HCM. Loạt sản phẩm các dự án như Akari City, Mizuki Park, 9X An Sương, Moonlight Avenue, Ehome Southgate, Fiato City, Phú Đông Sky Garden… ghi nhận thanh khoản trở lại. Đáng chú ý có vài dự án lượng khách hàng mua ở thực quan tâm rất cao. Chẳng hạn, dự án Akari City (Q.Bình Tân, Tp.HCM) của Nam Long giai đoạn 2 trong tháng 5 vừa qua, hơn 50 sản phẩm đã được giao dịch thành công. Trong khi các sản phẩm thuộc Mizuki Park (khu Nam Tp.HCM) của đơn vị này mang về doanh số pre -sale 70 tỉ đồng cho nhà đầu tư.

Theo Cushman & Wakefield có khoảng 1.352 giao dịch mua bán hoàn thành, tăng 4% theo quý. Lượng hấp thụ này tương đương với 30,5% trên tổng rổ hàng sơ cấp, tính đến quý 2/223 là 4.440 căn.

Về giá sơ cấp căn hộ trung bình trong quý 2/2023 đã giảm 1% so với quý trước đó, nhưng tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy, giá căn hộ sơ cấp vẫn có xu hướng tăng trong vòng một năm qua. Các giao dịch xuất hiện ở giai đoạn này phần lớn nhờ vào các ưu đãi thanh toán do các chủ đầu tư đưa ra.

Ghi nhận cho thấy, từ giữa quý 2 vừa qua, thị trường bất động sản Tp.HCM và vùng phụ cận ghi nhận nguồn cung mới sôi động hơn so với đầu năm. Quan sát cho thấy phân khúc căn hộ tầm trung, giá nằm trong khoảng 40-50 triệu đồng/m2, đang chiếm phần lớn nguồn cung mới.

Theo dự báo của Savills Việt Nam, riêng thị trường Tp.HCM nguồn cung từ nay đến cuối năm 2023 sẽ đạt khoảng 9.000 sản phẩm. Đây là tín hiệu vui bởi thời gian trước, nguồn cung phân khúc căn hộ cao cấp và hạng sang tỏ ra lấn lướt nhiều hơn.

Ở góc độ thị trường cho thấy các dự án căn hộ đáp ứng nhu cầu ở thật, đầy đủ pháp lý, chủ đầu tư uy tín, có chính sách hỗ trợ kéo dài thanh toán vẫn giữ thanh khoản tốt. Đặc biệt, một số dự án có tổng giá trị trên dưới 3 tỉ đồng/căn được giới thiệu gần đây thu hút nhiều khách hàng quan tâm. Phân khúc này cũng được xem là “mồi lửa” giúp thị trường phá băng, giảm áp lực lệch pha cung – cầu.

Nhiều dự báo, giá căn hộ có thể bật tăng trở lại khi thị trường phục hồi sức mua vào năm 2024, đồng thời các chương trình hỗ trợ, ưu đãi từ phía chủ đầu tư cũng sẽ dần tiết giảm.

“Điểm huyệt” xuống tiền

Lãi suất cho vay trong thời gian qua hạ nhiệt và giảm đáng kể, đây là một động thái tích cực và mang tính cấp thiết, giúp thổi một làn gió mới vào thị trường nguồn vốn, giảm một phần gánh nặng lãi suất hiện nay trên thị trường. Các chủ đầu tư cũng tận dụng thông tin này để bung dự án, thăm dò thị trường.

Ghi nhận thị trường cho thấy, các dự án mở bán thời điểm này có sức cầu trở lại do mặt bằng giá đã được điều chỉnh về mức hợp lý kèm theo nhiều chính sách ưu đãi thiết thực từ chủ đầu tư như hỗ trợ lãi suất, chia nhỏ thời gian thanh toán làm nhiều đợt…

Theo chuyên gia đầu tư bất động sản ông Trần Khánh Quang, thị trường bất động sản hiện nay đã hội tụ đầy đủ các yếu tố cần và đủ để phục hồi. Giá bất động sản hiện nay đang giảm, là cơ hội rất tốt cho người mua xuống tiền. Những dự án đang mở bán đã có chính sách giảm trực tiếp giá bán hoặc thông qua chương trình ưu đãi, kéo dài lịch thanh toán. Cùng với đó, lãi suất – yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến thị trường bất động sản đã bắt đầu giảm. Ngoài ra, tăng trưởng tín dụng đang ở mức thấp, điều này kì vọng room tín dụng đang được mở ra với bất động sản.

“Đây là cơ hội rất tốt để người mua xuống tiền với bất động sản”, ông Quang nhấn mạnh.

Lãi suất hạ nhiệt đã kích thích phần nào nhu cầu mua bất động sản ở giai đoạn này.

Còn theo bà Trang Bùi, Tổng giám đốc Cushman & Wakefield, trong quý 2/2023, tại Tp.HCM chứng kiến nhiều công trình cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện và đi vào hoạt động. Các dự án tiêu biểu như dự án cải tạo kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên, nút giao An Phú và việc mở rộng QL50 – đường Nguyễn Văn Linh. Các dự án cơ sở hạ tầng luôn là mấu chốt thúc đẩy cho thị trường nhà ở phát triển trong hàng thập kỷ qua.

Tuy thị trường bất động sản còn bị ảnh hưởng tâm lý nhưng kì vọng điều này sẽ dần được xoá bỏ khi các thông tin về tín dụng, hạ tầng, chính sách gỡ khó được thực thi sớm.

Các chuyên gia cho rằng, trong giai đoạn này, khi các chủ đầu tư bắt đầu cuộc tranh đua quyết liệt về chính sách, nguồn hàng thì người mua nhà sẽ được hưởng lợi. Bởi các ưu đãi của chủ đầu tư không dễ có trong điều kiện thị trường bình thường.. .