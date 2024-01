Một phân khúc BĐS tại Đà Nẵng đạt mức giá sơ cấp gần 130 triệu đồng/m2, xuất hiện nhà đầu tư “cá mập” vào gom hàng trước Tết

Cụ thể, ở phân khúc đất nền, vốn là sản phẩm ưa chuộng của nhà đầu tư nhưng hiện tại khá chậm nhịp. Dữ liệu DKRA Group chỉ ra, trong năm 2023 tại thị trường Đà Nẵng và vùng phụ cận ghi nhận 8 dự án mở bán với nguồn cung mới đạt khoảng 696 nền, giảm đáng kể 74% so với năm 2022. Đây là mức thấp nhất trong 5 năm qua.

Tỷ lệ tiêu thụ trên nguồn cung mới đạt 31% (khoảng 218 nền), chỉ bằng 15% so với năm trước. Giao dịch phát sinh chủ yếu trong 6 tháng đầu năm, tập trung ở nhóm sản phẩm có mức giá 44.5 - 59.5 triệu đồng/m2 (Đà Nẵng) và 10.6 - 11.3 triệu đồng/m2 (Quảng Nam).

Mặt bằng giá sơ cấp ghi nhận mức giảm trung bình 7% - 9% so với lần mở bán trước đó. Các chính sách chiết khấu, cam kết lợi nhuận, hỗ trợ ngân hàng,... được các chủ đầu tư áp dụng nhằm kích cầu thị trường. Thị trường thứ cấp ghi nhận mức giảm trung bình 8% - 10% so với đầu năm, cục bộ ở nhóm sản phẩm vướng mắc về pháp lý, triển khai chậm trễ, chậm bàn giao sổ cho khách hàng,…

Đất nền dự án mới tại Đà Nẵng đạt giá cao nhất gần 127 triệu đồng/m2. Nguồn: DKRA Group

Dữ liệu đơn vị này chỉ ra, giá sơ cấp dự án đất nền mới bán ra trong năm 2023 đạt mức gần 127 triệu đồng/m2 (giá cao nhất) và 30 triệu đồng/m2 (giá thấp nhất). Trong khi tại Quảng Nam mức giá này thấp hơn nhiều, cao nhất 28 triệu đồng/m2 và thấp nhất 10 triệu đồng/m2. Việc giá đất nền Đà Nẵng ở ngưỡng cao cũng đang cản trở sức cầu của thi trường.

Trong khi phân khúc căn hộ ghi nhận 14 dự án triển khai bán hàng trong năm với nguồn cung sơ cấp toàn thị trường rơi vào khoảng 1,731 căn, tăng 29% so với năm 2022, chủ yếu phân bố tại Đà Nẵng. Tỷ lệ tiêu thụ trên nguồn cung sơ cấp đạt khoảng 42%, tương đương 734 căn, tăng 66% so với năm trước. Sức cầu chung toàn thị trường ghi nhận tăng 9 điểm phần trăm so với năm 2022, tuy nhiên phần lớn chỉ đến từ một dự án mới được mở bán tại khu vực quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).

Giao dịch tập trung ở những dự án tầm trung, mức giá từ 50 - 60 triệu đồng/m2, đã hoàn thiện pháp lý, được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín, tiềm lực tài chính mạnh. Giá bán sơ cấp ghi nhận tăng nhẹ 3% - 5% ở những phân kỳ tiếp theo của dự án nhưng được hỗ trợ bằng nhiều chính sách như chiết khấu thanh toán nhanh, ân hạn nợ gốc, lãi vay,… từ chủ đầu tư. Trên thị trường thứ cấp, phần lớn người bán chủ động giảm giá phổ biến 2% - 6% so với đầu năm kỳ vọng gia tăng thanh khoản.

Theo dự báo từ DKRA Group, nguồn cung phân khúc đất nền trong năm 2024 có thể sẽ giảm nhẹ so với năm 2023, dao động khoảng 450 - 550 nền, tập trung chủ yếu ở Đà Nẵng và Quảng Nam. Khu vực Thừa Thiên Huế tiếp tục khan hiếm nguồn cung mới. Mặt bằng giá sơ cấp tiếp tục xu hướng đi ngang so với năm 2023. Thanh khoản và mặt bằng giá thứ cấp tiếp tục đà giảm của năm 2023 đặc biệt ở nhóm dự án chưa hoàn thiện pháp lý, nhóm khách hàng có sử dụng vốn vay.

Trước đó, chia sẻ về thị trường miền Trung, DXS – FERI chỉ ra, tổng nguồn cung sản phẩm bất động sản nhà ở của cả khu vực trong năm 2023 ghi nhận khoảng 5.600 sản phẩm, tỷ lệ hấp thụ cả năm từ 8% - 12%. Cả nguồn cung và mức giá bán tại khu vực đều có sự sụt giảm. Tỉ lệ hấp thụ ở mức rất thấp, kể cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Đáng nói, nguồn cung và giá trị sản phẩm nhà ở tại khu vực miền Trung đã vượt cao hơn khả năng chi trả thực tế của đa số người mua có nhu cầu ở thực. Cùng với đó, thông tin tiêu cực từ thị trường chung và tình trạng pháp lý của các dự án lớn trong khu vực là nguyên nhân dẫn đến tình trạng thị trường kém khởi sắc. Tâm lý người mua vẫn e ngại.

Tuy phân khúc đất nền chưa có dấu hiệu phục hồi nhưng gần đây, thị trường bất động sản miền Trung đã xuất hiện một số giao dịch với giá trị lớn từ các nhà đầu tư từ Hà Nội, Tp.HCM. Dù mang tính nhỏ giọt nhưng động thái này được kì vọng sẽ tạo niềm tin cho thị trường bất động sản khu vực này từ năm 2024 trở đi.