Một phố Hà Nội vừa vào top "hấp dẫn nhất thế giới 2024", là khu của các đại gia, BĐS đắt ngang New York

Mới đây, phố Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội đã được tạp chí du lịch nổi tiếng Time Out chọn vào danh sách 30 tuyến đường phố hấp dẫn nhất thế giới năm 2024. Trong danh sách của Time Out còn có nhiều đường phố nổi tiếng khác của các trung tâm du lịch hàng đầu như Hong Kong (Trung Quốc), Barcelona (Tây Ban Nha), Tokyo (Nhật Bản)…

Theo mô tả của tạp chí này, Quảng An là con phố sôi động nằm ven bờ Hồ Tây. Vô số hàng quán mọc lên tại đây đã biến con phố trở thành một tụ điểm cà phê, mua sắm và ẩm thực quốc tế đầy lôi cuốn. Nằm cách trung tâm phố cổ Hà Nội chừng 5km, bên cạnh các nhà hàng và chợ hoa đêm Quảng An náo nhiệt, con phố vẫn có những khoảng lặng bình yên bên mặt nước Hồ Tây. Time Out cho rằng, phố Quảng An là một địa điểm tuyệt vời nhất để du khách tản bộ và cảm nhận cuộc sống của Hà Nội.

Đất kim cương, đắt ngang New York

Đối với người Hà Nội, Quảng An và khu vực ven Hồ Tây được coi là mảnh đất kim cương thứ hai, sau phố cổ. Với lợi thế tự nhiên có một không hai và hạ tầng được đầu tư tốt, khu vực này là nơi tập trung nhiều biệt thự của giới siêu giàu, các tòa nhà dịch vụ cho thuê với giá đắt đỏ và nhiều nhà hàng hạng sang. Nhiều người còn gọi đây là "khu phố Tây" do tập trung nhiều người nước ngoài thuê nhà.

Chính vì vậy, giá bất động sản tại khu vực này luôn thuộc top cao nhất nhì Hà Nội và cả nước.

Theo khảo sát trên trang batdongsan.com, một tòa nhà 7 tầng, diện tích mặt bằng 230m2 mặt phố Quảng An đang được rao bán với giá 146 tỷ đồng, tương đương khoảng hơn 600 triệu/m2. Tòa nhà này được giới thiệu là nằm ở khu vực có vị trí rất đẹp, hiếm nhà bán.

Một tòa nhà khác nhỏ hơn, diện tích mặt bằng chỉ hơn 120m2, xây 5 tầng, được quảng cáo là "vị trí siêu VIP, thiết kế hiện đại, nội thất nhập khẩu hoàn toàn", được rao giá hơn 110 tỷ, tức khoảng hơn 900 triệu/m2.

Đây là các mức giá tương đương với nhiều trung tâm đô thị đắt đỏ nhất thế giới như khu Metropolitan Hill (New York, Mỹ), với giá khoảng hơn 700 triệu/m2.

Một trong những lý do khiến giá bất động sản khu vực Quảng An đắt đỏ là vì khả năng khai thác thương mại ở khu vực này khá cao. Theo môi giới, tòa nhà rao giá 110 tỷ kể trên đang được cho thuê với mức giá 200 triệu/tháng và hầu như chưa khi nào rơi vào tình trạng trống khách.

Thông tin rao bán lô 5 căn biệt thự mặt phố Quảng An gây xôn xao hồi giữa năm 2023. Nguồn: Tiền phong

Khác với khu vực phố cổ, nơi nhà bán có nhiều loại diện tích khác nhau, có những căn chỉ 20 - 30m2, phố Quảng An và khu vực ven Hồ Tây nói chung thường chỉ tập trung các căn diện tích từ trung bình đến lớn và rất lớn. Năm ngoái, giới đầu tư và kinh doanh bất động sản từng xôn xao khi xuất hiện thông tin một đại gia bí ẩn rao bán một lô 5 căn biệt thự mặt phố Quảng An, tổng diện tích mặt bằng hơn 1.200m2 với giá 660 tỷ đồng, tương đương 550 triệu/m2. Vị chủ nhân này còn "chơi khó" khi chỉ đồng ý bán nguyên lô, không tách lẻ.

Chính vì đặc điểm này, nên một môi giới chuyên săn đất Hồ Tây khẳng định "muốn 'nhập cư' về đây phải có tối thiểu 50 - 70 tỷ". Và ngay cả khi có tiền thì cũng chưa chắc đã mua được, vì thực tế, thông tin rao bán nhà – đất khu vực Quảng An và ven Hồ Tây nói chung khá ít. Nhiều gia chủ ở đây coi mảnh đất của họ như những con gà đẻ trứng vàng do dễ sinh lời, nên trừ khi có nhu cầu cấp bách về tài chính, không nhiều người muốn bán.