Một quỹ ngoại thoái vốn, không còn là cổ đông lớn Công viên nước Đầm Sen nhưng công bố thông tin chậm 3 tháng

Trong thông báo mới nhất, quỹ AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) đã báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (mã chứng khoán: DSN).

Cụ thể, AFC Vietnam Fund đã bán ra hơn 58 nghìn cổ phiếu DSC, qua đó giảm lượng sở hữu tại Đầm Sen từ gần 627 nghìn đơn vị (tỷ lệ 5,18%) xuống còn 568 nghìn đơn vị (tỷ lệ 4,7%), chính thức không là cổ đông lớn tại đây.

Đáng nói, giao dịch được thực hiện trong phiên 9/3/2023, tuy nhiên tới ngày 9/6/2023 AFC Vietnam Fund mới thực hiện công bố thông tin, tức là sau khoảng 3 tháng.

Theo quy định của Bộ Tài chính về trình bày thông tin về giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn phát sinh trong năm, tổ chức, cá nhân khi không còn là cổ đông lớn phải công bố thông tin và báo cáo công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày không còn là cổ đông lớn. Như vậy AFC Vietnam Fund đã chậm chễ trong việc công bố thông tin.

AFC Vietnam Fund thuộc quyền quản lý của Asia Frontier Capital (Vietnam) Limited - có văn phòng đăng ký tại 89 Nexus WayCamana Bay, Cayman Islands. AFC Vietnam Fund đi vào hoạt động từ 11/12/2013, nắm bắt các cơ hội đầu tư giá trị của các công ty tăng trưởng, đặc biệt các công ty trong phân khúc vừa và nhỏ.

Về diễn biến giá cổ phiếu DSN, thị giá đạt mức 54.800 đồng/cp chốt phiên 9/3 sau đó có tăng nhẹ và đi ngang. Thị giá hiện đạt 55.000 đồng/cp (phiên 14/6), tương ứng tăng gần 12% kể từ đầu năm 2023. Tạm tính theo mức giá đóng cửa cùng phiên giao dịch của AFC Vietnam Fund, giao dịch giúp quỹ này thu về hơn 3 tỷ đồng.

Tình hình kinh doanh của DSN có sự khởi sắc trong quý 1/2023. Doanh thu thuần đạt 54 tỷ đồng, tăng 82% so với cùng kỳ năm 2022. Kết quả, Đầm Sen báo lãi sau thuế đạt gần 20 tỷ đồng, tăng trưởng 133% so với con số lãi 8 tỷ đồng cùng kỳ. Doanh nghiệp cho biết, lợi nhuận quý 1 tăng trưởng chủ yếu do số lượng khách đến Công viên nước Đầm Sen đạt 289.868 vé, tăng 110% so với cùng kỳ.