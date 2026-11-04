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Một quyết định có hiệu lực từ 1/1/2027 sẽ hỗ trợ Điện Máy Xanh mở rộng thị phần

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Một quyết định có hiệu lực từ 1/1/2027 sẽ hỗ trợ Điện Máy Xanh mở rộng thị phần

Với thị phần khoảng 50% ở mỗi ngành hàng ICT, ban lãnh đạo DMX nhận thấy vẫn còn dư địa mở rộng.

Ngày 3/11, CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) tổ chức buổi gặp gỡ nhà đầu tư cập nhật nhiều thông tin quan trọng. Theo đó, DMX dự kiến lợi nhuận quý 4/2026 không thấp hơn quý 3 được hỗ trợ bởi mùa mua sắm cuối năm.

DMX đặt mục tiêu LNST cả năm 2026 đạt 10.000 tỷ đồng (+64% YoY), nhưng có khả năng vượt 10.500 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến doanh thu và LNST năm 2027 lần lượt tăng 15% và 20% so với cùng kỳ.

Báo cáo phân tích của Vietcap đánh giá kế hoạch cấm nhập khẩu thiết bị điện tử đã qua sử dụng từ ngày 1/1/2027 nhiều khả năng sẽ mang lại lợi ích cho DMX, đơn vị chủ yếu bán sản phẩm mới, chính hãng.

Ban lãnh đạo DMX kỳ vọng ngành ICT và hàng điện máy tăng trưởng hai chữ số trong năm 2027 và các năm tiếp theo, được thúc đẩy bởi nhu cầu nâng cấp thiết bị liên quan đến AI, việc chấm dứt hỗ trợ Windows 10 và nhu cầu thay thế các thiết bị đã mua trong giai đoạn 2020–2022. Với thị phần khoảng 50% ở mỗi ngành hàng, DMX nhận thấy vẫn còn dư địa mở rộng.

Theo Vietcap, nếu loại trừ DMX, thị trường nội địa ghi nhận sản lượng thấp hơn và giá trị chỉ tăng nhẹ trong 9T2026, đồng nghĩa với phần lớn mức tăng trưởng của thị trường đến từ việc DMX gia tăng thị phần. Tỷ trọng đóng góp của Apple trong doanh số tăng 2 điểm %, trong khi doanh thu Android của DMX vẫn tăng 20% so với cùng kỳ.

Mô hình mới House of Future chưa đặt nặng mục tiêu doanh thu, lợi nhuận

Về mô hình House of Future, DMX dự kiến cho ra mắt trong quý 4/2026, hoặc chậm nhất là quý 1/2027. Trước đó, tại ĐHĐCĐ bất thường chiều ngày 29/10, Tổng Giám đốc Đoàn Văn Hiểu Em đã hé lộ thêm về một dự án mới mang tên House of Future, tập trung vào ba lĩnh vực AI, Robotics và Smart Home.

Theo ông Hiểu Em, đây không đơn thuần là việc DMX mở thêm một cửa hàng hay bổ sung một vài nhóm sản phẩm mới. Tham vọng lớn hơn là xây dựng một không gian để người tiêu dùng Việt Nam có thể trực tiếp nhìn thấy, chạm vào và trải nghiệm những công nghệ của tương lai.

Không gian này dự kiến quy tụ các sản phẩm và giải pháp từ robot, trí tuệ nhân tạo, nhà thông minh đến công nghệ chăm sóc sức khỏe toàn diện. "Chúng tôi muốn xây dựng một không gian mà người tiêu dùng có thể trực tiếp nhìn thấy, chạm vào và trải nghiệm công nghệ tương lai", ông Hiểu Em chia sẻ.

Lý giải vì sao DMX quyết định bước vào một lĩnh vực còn khá mới tại Việt Nam, ông Hiểu Em nhắc lại câu chuyện của TopZone cách đây 5 năm. Quan trọng hơn những con số về doanh thu hay thị phần là khoảng cách về khả năng tiếp cận công nghệ giữa người tiêu dùng Việt Nam và thế giới đã được thu hẹp đáng kể. Người Việt hiện có thể tiếp cận nhiều sản phẩm Apple mới cùng thời điểm với người tiêu dùng tại Singapore, Mỹ và các thị trường lớn khác.

DMX xác định House of Future là một lĩnh vực hoàn toàn mới và chưa đặt nặng mục tiêu doanh thu hay lợi nhuận trong giai đoạn đầu. Theo ông Hiểu Em, ưu tiên trước mắt là tạo ra một môi trường trải nghiệm mới, qua đó từng bước hình thành nhu cầu của người tiêu dùng và xa hơn là hình thành một ngành hàng mới tại Việt Nam. "House of Future là bước chuẩn bị cho những cơ hội tăng trưởng xa hơn trong tương lai", lãnh đạo DMX chia sẻ.

Ban lãnh đạo cho rằng doanh nghiệp có một số lợi thế khi bước vào lĩnh vực này, gồm kinh nghiệm vận hành một trong những hệ thống bán lẻ lớn tại Việt Nam, mạng lưới hiện diện rộng và khả năng hợp tác với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Theo ông Hiểu Em, những nền tảng này có thể giúp DMX phát triển các ngành hàng mới gồm AI, Robotics và Smart Home, từng bước định hình thị trường và đưa các công nghệ mới đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước.

Hà Linh

Việt Nam hàng ngày

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